Ярославль, 5 марта, 2020, 16:18 — ИА Регнум. 5 марта в Ярославле прошла пресс-конференция губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, глава региона высказал свою отношение к процедуре избрания мэра областного центра. Дмитрий Миронов сказал, что и у прямых выборов, и у способа избрания депутатами, есть плюсы и минусы.

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«И в той и в другой схеме учитывается мнение людей, ведь депутаты выбираются населением. И они несут определённую ответственность своё решение. Я не думаю, что мы как-то влияем на позицию депутатского корпуса. Они достаточно независимы, депутаты отвечаю перед своими избирателями. Я склоняюсь больше к схеме избрания мэров депутатами», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Напомним, что в Ярославской области сложилась уникальная ситуация, когда главу второго по величине города в регионе, Рыбинска, выбирают жители, а мэра областного центра — депутаты муниципалитета.