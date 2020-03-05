Ярославль, 5 марта, 2020, 16:12 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области установило новые тарифы на перевозки речным транспортом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Бесхлебный Речной трамвай

Цена внутригородских перевозок в Ярославле на маршрутах Ярославль — Толга и Ярославль — Вакарево составит 35 рублей. Ранее поездка стоила 32 рубля. Такой же тариф установлен и на пригородных маршрутах Ярославль — Константиново, Ярославль — Кузьминское, Ярославль — Новые Ченцы, Ярославль — Сады.

При проезде пассажиров на расстояние свыше 10 километров плата за проезд определяется исходя из расстояния проезда и тарифа 3,22 рубля за 1 пассажирокилометр.

Тариф на переправе в Тутаеве составит 32 рубля за одну поездку. В 2019 году он равнялся 30 рублям.