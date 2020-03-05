Майкоп, 5 марта, 2020, 15:57 — ИА Регнум. 103 тыс. га планируется отдать под проведение ярового сева в Республике Адыгея — аграрии уже приступили к весенней посевной. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства главы республики Адыгея, заявил в своём докладе на заседании правительства РФ 5 марта глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

«Успешная посевная — это основа роста доходов агропромышленного комплекса, а также увеличения экспорта. Сейчас для аграриев достаточно напряжённое время. Важно, чтобы у них было всё необходимое, чтобы успешно проводилась посевная: доступ к финансовым средствам, включая льготное кредитование, качественные семена, недорогая сельхозтехника, а также топливо и минеральные удобрения», — отметил председатель правительства России Михаил Мишустин.

С докладом о ходе посевной в Адыгее выступил глава республики Мурат Кумпилов. Он отметил, что под урожай 2020 года в республике было посеяно 115 тыс. га озимых культур. Это на 5% или 5,7 тыс. га больше, чем в прошлом году. Несмотря на аномальные погодные условия 96% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. В настоящее время аграрии провели первую подкормку озимых и уже приступили к севу ранних яровых культур — уже засеяно 1,7 тыс. га. В общей сложности в этом году в республике под яровой сев планируется отдать 103 тыс. га. Хозяйства, как отмечается, обеспечены всем необходимым.

«Обеспеченность минеральными удобрениями для внесения подкормки озимых культур составляет 105%, семенами яровых, зерновых и зернобобовых культур — 101%. Все имеющиеся семена кондиционные. Заключены договоры с поставщиками средств защиты растений. Обеспечена 100-процентная готовность сельскохозяйственной техники, что позволит провести сезонные работы в намеченные сроки. Потребность в дизельном топливе на весенние полевые работы составляет 9 тыс. тонн. Проблем с приобретением топлива нет», — отметил Мурат Кумпилов.

Также отмечалось, заявки аграриев на льготные кредиты одобрены на 90%. Выплата несвязанной субсидии уже ведётся. Всего аграрии республики в этом году получат господдержку на 400 млн рублей.