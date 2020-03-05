В псковских Новосокольниках открыли памятники бойцам 6-й роты
Новосокольники, Псковская область, 5 марта, 2020, 15:22 — ИА Регнум. В городе Новосокольники Псковской области сегодня, 5 марта, торжественно открыли бюсты Героя России гвардии сержанта Дмитрия Григорьева и награждённого Орденом мужества гвардии рядового Алексея Воробьёва, погибших 1 марта 2000 года в бою с боевиками в Аргунском ущелье. Как сообщили ИА REGNUM в Псковском областном собрании депутатов, почтить память героев-десантников пришли сотни горожан.
Почётное право открыть бюсты погибших десантников предоставили матери Алексея Воробьева Вере Воробьёвой и сестре Дмитрия Григорьева Наталье Ковалевич.
Память героев-земляков жители Новосокольников почтили минутой молчания. В их честь отгремел оружейный салют. Затем под колокольный звон в небо запустили воздушные шары.
Напомним, в Псковской области в честь 20-летия подвига героев-десантников 6-й роты бюсты героев устанавливаются в населённых пунктах, где родились и выросли погибшие военнослужащие. Всего в регионе будет установлено 20 таких памятных знаков.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, основные памятные мероприятия состоялись в Псковской области 1 марта, в них принял участие президент России Владимир Путин.
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