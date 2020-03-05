Новосокольники, Псковская область, 5 марта, 2020, 15:22 — ИА Регнум. В городе Новосокольники Псковской области сегодня, 5 марта, торжественно открыли бюсты Героя России гвардии сержанта Дмитрия Григорьева и награждённого Орденом мужества гвардии рядового Алексея Воробьёва, погибших 1 марта 2000 года в бою с боевиками в Аргунском ущелье. Как сообщили ИА REGNUM в Псковском областном собрании депутатов, почтить память героев-десантников пришли сотни горожан.

Sobranie.pskov.ru Бюсты героев-десатников 6-й роты открыли в Новосокольниках Псковской области

Почётное право открыть бюсты погибших десантников предоставили матери Алексея Воробьева Вере Воробьёвой и сестре Дмитрия Григорьева Наталье Ковалевич.

«Мой братик и Алёша Воробьев погибли в один день — 1 марта 2000 года. Это был самый ужасный и страшный день, но никто из них не отступил, не струсил, не предал своих товарищей. Они отдали свои жизни ради своей Отчизны и ради нас с вами. Именно в этом, не на словах, а на деле, проявилась их любовь к своей Родине и своим ближним. Сегодня сюда пришло очень много людей — спасибо, что помните, потому что подвиг наших ребят нельзя забывать. Мы должны передавать память о нём из поколения в поколение». Наталья Ковалевич, сестра Героя России Дмитрия Григорьева

Sobranie.pskov.ru Бюст гвардии рядового Алексея Воробьёва, погибшего 1 марта 2000 года в бою с боевиками в Аргунском ущелье. Награждён орденом Мужества (посмертно)

Память героев-земляков жители Новосокольников почтили минутой молчания. В их честь отгремел оружейный салют. Затем под колокольный звон в небо запустили воздушные шары.

Sobranie.pskov.ru Бюст Героя России гвардии сержанта Дмитрия Григорьева, погибшего 1 марта 2000 года в бою с боевиками в Аргунском ущелье

Напомним, в Псковской области в честь 20-летия подвига героев-десантников 6-й роты бюсты героев устанавливаются в населённых пунктах, где родились и выросли погибшие военнослужащие. Всего в регионе будет установлено 20 таких памятных знаков.

Читайте также: В Пскове открыли бюсты трёх героев-десантников легендарной 6-й роты

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основные памятные мероприятия состоялись в Псковской области 1 марта, в них принял участие президент России Владимир Путин.

Читайте об этом: Подвиг 6-й роты: Путин почтил память псковских десантников — все новости