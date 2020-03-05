Ярославль, 5 марта, 2020, 13:55 — ИА Регнум. Губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову пришлось оправдывать работу мэра Ярославля Владимира Волкова на пресс-конференции 5 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Журналисты спросили, как губернатор оценивает деятельность мэра.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

«Ярославцы просили оценить работу мэра Ярославля. Потому что была петиция, которая набрала порядка 10 тысяч подписей за отставку мэра. Может, он сам и не виноват, потому что ситуация с бюджетом сложная. Возможно, в этой ситуации требуется помощь области с ремонтом дорог и так далее. Проблем в городе очень много. Наверно, вы сами знаете… Поддерживаете ли вы мэра Ярославля?», — спросила главный редактор портала «ЯрНьюс» Ольга Демидова.

«Несомненно. Мэр выполняет свои обязанности, мэра мы поддерживаем, мэр принимает участие во всех наших плановых мероприятиях. Мы ставим задачи, потому что Ярославль — столица Золотого кольца, областной центр, здесь проживает половина жителей региона. Внимание, которое уделяется Ярославлю — оно достаточно серьезно, и, конечно, мы поддерживаем и будем поддерживать мэра. На сегодняшний момент тот объем накопившихся вопросов, которые не решались долгое время… Я прекрасно понимаю, сейчас достаточно сложно, и проблемы с финансированием, и желание, что сделать хочется сейчас, а может даже и вчера, в ближайшее время. Но тот долг, который он получил в наследство, он тоже одна из таких причин, почему на сегодняшний момент он не может сейчас развернуться достаточным образом», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Журналисты попросили оценить деятельность Владимира Волкова по пятибальной шкале.

«Четверочку бы поставил крепкую, — сказал Дмитрий Миронов.

Журналист сказала, что ярославцы ждут визита премьер-министра Михаила Мишустина, которому хотят показать разбитые дороги областного центра.

«Мы на Ярославль выделяем очень много средств на капитальный ремонт дорог. Вы видите уже, что ситуация меняется к лучшему? Или нет?», — обратился к залу Дмитрий Миронов.

Но не все журналисты разделили оптимизм губернатора. Микрофон попросила главный редактор журнала «Губернский город» Юлия Гусева:

«Ситуация не меняется, город утопает в грязи. Думаю, большинство ярославцев со мной согласятся, — сказала главный редактор журнала «Губернский город» Юлия Гусева. — Яма на яме, ямой погоняет. Ходить пешком — я пешеход — невозможно, на каблуках невозможно. Снега не было, спасибо природе, нам повезло, можно было пройти по тротуару кое-как…»

На этом модератор пресс-конференции прервал стихийную дискуссию о мэре Ярославля.