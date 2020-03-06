Война: сорваны планы немцев по овладению краснодарской нефтью. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг
Москва, 6 марта, 2020, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 6 марта: сорваны планы немцев по овладению краснодарской нефтью.
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6 марта 1943 года подпольная организация ВКП (б) и партизаны Краснодарского края сорвали планы немцев по овладению краснодарской нефтью.
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