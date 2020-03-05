Посёлок городского типа Новая Чара, Забайкальский край, 5 марта, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края подсчитали эффект участия вТОР «Забайкалье» Байкальской горной компании. Как сказано в официальном сообщении, речь идёт о формировании до 10% валового регионального продукта.

Пресс-служба БГК Разработка Удоканского месторождения в Забайкалье

Пресс-служба БГК Разработка Удоканского месторождения в Забайкалье принесёт в бюджет региона миллиарды рублей

«Уникальный проект даст мощный импульс экономическому развитию Каларского района и всего Забайкалья. Работы на площадке идут постоянно, не смотря на особенности климата. Проект разработки Удоканского месторождения будет использовать технологию, которой нет аналогов в мире», — пояснил директор ООО «Управляющая компания ТОР «Забайкалье» Вячеслав Костин.

Байкальская горная компания в качестве резидента ТОР по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока, за сентябрь-декабрь 2019 года (срок реализации ТОР) обеспечила 12,8 миллиарда рублей инвестиций в экономику, отметили в БГК.

Пресс-служба БГК Техника на месте по разработки Удоканского месторождения в Забайкалье

Как уже сообщало ИА REGNUM, работы по двоению Удоканского месторождения меди ведутся с 2019 года. Ожидаемое увеличение доходов регионального бюджета от запуска данного проекта составит более девяти миллиардов рублей в год.

Осенью 2019 года было сказано, что упавшая до минус 44,1°C температура в данной местности занесло Забайкалье в десятку самых холодных мест планеты

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