Цхинвал, 5 марта, 2020, 13:26 — ИА Регнум. Эмблему, олицетворяющую жертв геноцида осетинского народа, выбрала комиссия по мемориализации геноцида осетин 5 марта на очередном заседании. Об этом сообщает агентство «Рес».

Cominf.org 100 лет геноцида Осетинского народа

По данным журналистов, из предложенных эскизов большинство членов комиссии остановились на варианте, выполненном в виде стилизованного орла, охваченного пламенем. За него проголосовало большинство участников заседания, двое решили воздержаться.

Cominf.org Эмблема. 100 лет геноцида Осетинского народа

«Символ орла свидетельствует о чудовищном геноциде осетинского народа, а огонь — способе уничтожения осетинского народа», — сообщают журналисты.

Как передавало ИА REGNUM, 2020 год объявлен в Южной Осетии годом 100-летней годовщины геноцида осетин со стороны грузинского государства. Ранее был выбран день памяти жертв геноцида — 20 июня.