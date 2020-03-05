Калуга, 5 марта, 2020, 15:45 — ИА Регнум. В Калужской области порядка 11 тысяч судебных решений было исполнено в 2019 году по погашению задолженности за услуги ЖКХ. Долги за «коммуналку» в 2019 году составили 176,9 млн рублей (В 2018 году — 151,1 млн). Об этом рассказал на встрече с журналистами руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области Иван Зубов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото управления ФССП по Калужской области Судебный пристав за работой.

По мнению главы ведомства, наиболее эффективными являются меры, связанные со списанием денежных средств с расчетных счетов должников. Также на неплательщиков воздействует применение судебными приставами мер временного ограничения, предусмотренных законодательством об исполнительном производстве. Так, в течение 2019 года в отношении 53,1 тысяч должников были вынесены ограничения на выезд за пределы Российской Федерации. После применения данной меры должниками погашены задолженности на сумму 422,2 млн рублей. В 2019 году в отношении 4,3 тысяч калужан действовали ограничения в праве управления транспортным средством, в этой связи гражданами были погашены коммунальные долги на сумму 26,3 млн рублей.

Всего в 2019 году сумма, взысканная судебными приставами, возросла на 16% в сравнении с 2018 годом и составила 3,8 млрд рублей. В консолидированный бюджет перечислено почти 1,177 млрд рублей.