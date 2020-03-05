В Калужской области долги за ЖКХ составили 176,9 млн рублей в 2019 году
Калуга, 5 марта, 2020, 15:45 — ИА Регнум. В Калужской области порядка 11 тысяч судебных решений было исполнено в 2019 году по погашению задолженности за услуги ЖКХ. Долги за «коммуналку» в 2019 году составили 176,9 млн рублей (В 2018 году — 151,1 млн). Об этом рассказал на встрече с журналистами руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области Иван Зубов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По мнению главы ведомства, наиболее эффективными являются меры, связанные со списанием денежных средств с расчетных счетов должников. Также на неплательщиков воздействует применение судебными приставами мер временного ограничения, предусмотренных законодательством об исполнительном производстве. Так, в течение 2019 года в отношении 53,1 тысяч должников были вынесены ограничения на выезд за пределы Российской Федерации. После применения данной меры должниками погашены задолженности на сумму 422,2 млн рублей. В 2019 году в отношении 4,3 тысяч калужан действовали ограничения в праве управления транспортным средством, в этой связи гражданами были погашены коммунальные долги на сумму 26,3 млн рублей.
Всего в 2019 году сумма, взысканная судебными приставами, возросла на 16% в сравнении с 2018 годом и составила 3,8 млрд рублей. В консолидированный бюджет перечислено почти 1,177 млрд рублей.