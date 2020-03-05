Чебоксары, 5 марта, 2020, 13:06 — ИА Регнум. Народный подвиг, который был совершён в Чувашии в 1941—1942 годах при строительстве Сурского оборонительного рубежа, «однозначно имеет женское лицо». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом напомнил врио главы Чувашии Олег Николаев в преддверии 8 марта на встрече с женщинами-лидерами — руководителями органов власти, предприятий и организаций республики.

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Встреча была организована республиканским союзом женщин Чувашии и прошёл в Чувашском государственном художественном музее. В ходе общения Олегу Николаеву представили социально значимые проекты к празднованию 75-летия Победы: в республике будет реализован проект «У Победы женское лицо», посвященный подвигу чувашских женщин — участниц войны.

Cap.ru Встреча с представителями союза женщин

Олег Николаев заметил, что нельзя забывать и подвиги женщин, совершенные в тылу. В 1941 году около 170 тыс. человек, преимущественно женщины, рыли окопы, готовили линию обороны Сурского рубежа.

«Этот подвиг однозначно имеет женское лицо. Это делала наша, чувашская женщина. А вы являетесь прямыми наследницами и носителями этого духа, за что вам огромная благодарность», — сказал Олег Николаев.

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году будет отмечаться 80-летие строительства Сурского рубежа и Казанского обвода, и эта памятная дата — нравственный долг изучить забытый подвиг тыла и увековечить память через создание научных трудов и домашних летописей, конкурсов и фестивалей.

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Напомним, рубежи обороны строились в Чувашии с 28 октября 1941 года по 25 января 1942 года и в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани. Это была масштабная по объёму (протяжённость 380 км) и ударная по срокам (три месяца с момента мобилизации) всенародная стройка (задействована треть оставшегося в тылу трудоспособного населения). Всего было призвано на строительство 170 тыс. человек, ежедневно на стройку выходили до 110 тыс. землекопов — женщины, старики и подростки.

Со строительством Сурского рубежа связаны и трагические истории. Люди обмораживали конечности, падали в рвы, были случаи обвала при разработке грунта. К примеру, сохранилось письмо 17-летней девушки из Канашского района:

«Мама, вышлите мне белье, хлеба и картошки. Вы меня больше не увидите, как и я вас не увижу. Люди говорят, что и раньше во время рытья окопов люди умирали. Видно, и мне не придется вернуться домой».

Ветераны рассказывали, как погибла 18-летняя девушка, упав в полынью и смертельно заболев. Как четырёхлетнюю девочку после проводов родителей «на окопы» привязали к саням, и лошадь везла ребёнка обратно домой. Как 11-летняя девочка осталась на хозяйстве в доме, и с тех пор всю жизнь боялась оставаться одна.

Надо полагать, что подобных личных историй и воспоминаний будет становиться больше.

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Напомним также, что Государственный архив современной истории Чувашии в 2020 году проводит акцию «Народная память. Сохраним Победу!». В рамках проекта архивисты принимают документы из личных архивов участников Великой Отечественной войны — в частности письма, дневники, воспоминания фронтовиков, статьи об уроженцах Чувашии, сохранившиеся фотографии военных лет, фотографии встреч ветеранов, благодарственные письма, наградные листы, поздравительные открытки.