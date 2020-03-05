Губернатор Ярославской области выступил за застройку троллейбусного депо
Ярославль, 5 марта, 2020, 12:57 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поддержал идею застройки троллейбусного депо в областном центре. Об этом он рассказал на пресс-конференции 5 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Журналисты спросили, как губернатор относится к планам, которые вызывает множество резких оценок горожан.
Губернатор полагает, что идея застройки нуждается в широком обсуждении, а мэру нужно объяснить жителям все плюсы строительства.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, депо планируется вывести из центра города к 1 апреля. Из-за этого власти сначала анонсировали приостановку работы троллейбуса № 8, но 4 марта мэр заявил, что троллейбусы не перестанут ходить. Взамен мэрия обещает от застройщика инвестиции на 260 млн рублей. При этом само инвестиционное соглашение власти предоставлять журналистам, депутатам и общественности отказываются.