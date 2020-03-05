Ярославль, 5 марта, 2020, 12:57 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поддержал идею застройки троллейбусного депо в областном центре. Об этом он рассказал на пресс-конференции 5 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-конференция Дмитрия Миронова

Журналисты спросили, как губернатор относится к планам, которые вызывает множество резких оценок горожан.

«Все что касается строительства, депо троллейбусного, и застройки этого городского пятна, мы неоднократно говорили об этом с Владимиром Михайловичем (Волковым, мэром Ярославля — ИА REGNUM). Необходимо строить новое жилье. Ярославль — красивый город со своими традициями архитектурными. Мы должны относится к этому очень взвешенно и бережно… Но жилье новое необходимо строить. Жилье, новое, красивое, которое будет украшением города. Это надо делать. То депо, которое там находится, оно устаревшее. Если там будет реализован хороший проект жилищного строительства, ярославцы сами будут рады получить, приобрести там жилье», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Губернатор полагает, что идея застройки нуждается в широком обсуждении, а мэру нужно объяснить жителям все плюсы строительства.

«Мэр серьезно заботится о том, чтобы существенно поменять троллейбусный парк, автобусный парк. Чтобы по улицам города ходили современные, красивые автомобили… Нет никаких сомнений, что жилье необходимо строить», — сказал Дмитрий Миронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депо планируется вывести из центра города к 1 апреля. Из-за этого власти сначала анонсировали приостановку работы троллейбуса № 8, но 4 марта мэр заявил, что троллейбусы не перестанут ходить. Взамен мэрия обещает от застройщика инвестиции на 260 млн рублей. При этом само инвестиционное соглашение власти предоставлять журналистам, депутатам и общественности отказываются.