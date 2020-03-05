Ярославль, 5 марта, 2020, 11:57 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал о планах по пуску скоростного поезда Москва — Ярославль. Об этом он сообщил на пресс-конференции 5 марта.

Поезд

Ранее региональные власти и РЖД заявляли о том, что время в пути поезда между областным центром и столицей можно сократить до 2 часов 50 минут (сейчас минимальное время 3 часа 22 минуты). По словам губернатора, скоростной поезд целесообразно пустить в выходные и праздники, чтобы им активно пользовались туристы.

«Все, что касается «Ласточки» — мы с руководством Северной железной дороги обсуждали этот вопрос. Мы пришли к такому мнению, что этот состав необходимо пускать дополнительно. Он не должен подменить сообщение, которое существует на данный момент. Его можно рассмотреть как поезд в выходные дни и при проведении праздничных мероприятий. Мы продумаем сейчас сетку, расписание, и, я думаю, он будет востребован. Есть сейчас ряд технических вопросов, связанных с наличием подвижного состава. Заявки все наши приняты от правительства региона компанией РЖД», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Конкретных сроков пуска поезда Миронов не назвал.