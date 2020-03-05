Тулун, Иркутская область, 5 марта, 2020, 11:35 — ИА Регнум. Бывшие в употреблении вещи, которые в большом количестве поступали со всех уголков России в иркутский город Тулун после летнего наводнения 2019 года, обретают новую жизнь.

Мэрия Тулуна Благодаря проекту «Культурная прачечная» невостребованная гуманитарная помощь обрела в Тулуне новую жизнь

Как сообщает официальный сайт муниципалитета, город не знал, как справиться с одеждой, её некуда было складировать, поэтому она становилась неприглядной.

«Такая ситуация складывается практически при всех крупных ЧС, и почти всегда, как бы это ни звучало, вещи выкидываются на свалки или сжигаются. Благодаря проекту «Культурная прачечная» у нас такого не случилось», — отмечают в Тулуне.

Судя по официальной публикации, вначале, чтобы решить проблему, благотворительные и общественные организации помогли закупить необходимое прачечное оборудование, а власти организовали рабочие места, на которых местные жители приводили одежду в порядок. Но вскоре стало понятно, что многое всё ещё остаётся невостребованным. Так внутри проекта «Культурная прачечная» родилась новая инициатива — создавать изделия в лоскутной технике.

«Поскольку было очень много одежды из джинсовой ткани, то первыми изделиями нашей коллекции стали джинсовые одеяла и наволочки», — поясняет мастерица Наталья.

Теперь авторы проекта вынашивают идею о проведении ярмарки-распродажи.

«Думаю, её посетителям будет интересно, они с удовольствием приобретут авторское изделие с логотипом «Сделано в Тулуне» или просто вдохновятся на создание таких же уникальных, душевных вещей», — отметила руководитель проекта «Культурная прачечная» Юлия Булдакова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось летом 2019 года после проливных дождей. Реки вышли их берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Больше всего досталось жителям Тулуна, Нижнеудинска и близлежащих посёлков, где реки пролегают в непосредственной близости от жилья. В Нижнеудинске паводок был такой силы, что вода с лёгкостью преодолела десятиметровую дамбу, сметая всё на своём пути.

Очевидцы сняли видео о том, как целые дома и усадьбы плывут по бурным водам реки и сотрясают коммунальный мост через реку Уда. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. Президент России Владимир Путин трижды приезжал в Приангарье и лично решил проблемы, в том числе и жителей Тулуна.