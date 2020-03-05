Ярославль, 5 марта, 2020, 11:12 — ИА Регнум. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил против строительства целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области. Обращение Турчака к председателю правительства России Михаилу Мишустину опубликовал депутат Госдумы от Ярославской области Илья Осипов.

Андрей Турчак

Турчак пишет, что проект может привести к экологической катастрофе сразу в нескольких регионах.

«В партию «Единая Россия» поступает множество обращений граждан из Вологодской, Ярославской и других приволжских областей в связи с планируемым строительством целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища. Людей волнует, что запуск комбината приведет к значительному загрязнению воздуха и почвы в окрестностях комбината, вод Рыбинского водохранилища и бассейна реки Волги», — написал в обращении Андрей Турчак.

Руководитель «Единой России» ссылается на мнение губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, позицию Минприроды, а также и ученых Российской академии наук.

«Считаем, что строительство ЦБК в Вологодской области несет в себе значительные экологические риски для Волги. Данные риски существенно превышают экономические выгоды от строительства комбината, так как угрожают здоровью наших граждан», — пишет Турчак.

Ранее против строительства завода активнее всего из политических сил высказывались коммунисты.