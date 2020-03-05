Ярославль, 5 марта, 2020, 10:46 — ИА Регнум. 4 марта губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов определили основные параметры сотрудничества в текущем году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве области.

Yarregion.ru Подписание соглашения

Крупнейшее предприятие региона ежегодно инвестирует средства в реализацию общественно значимых проектов на территории Ярославской области, конкретизируя их перечень в дополнении к действующему соглашению о сотрудничестве.

«Славнефть-ЯНОС» — яркий пример социально ответственного предприятия: постоянно участвует в различных благотворительных программах, спонсирует множество важнейших для жителей Ярославля мероприятий, вносит значительный вклад в нашу общую работу по развитию региона, воспитанию подрастающего поколения, поддержке культурных, спортивных и социальных учреждений», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Все наши обязательства в рамках Соглашения в предыдущем году выполнены на 100%. И сегодня при поддержке наших акционеров мы готовы продолжить финансирование проектов, направленных на социальное развитие области», — отметил генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.

В этом году в перечень социальных проектов включено продолжение капитального ремонта помещений Областной детской клинической больницы и Ярославского музыкального училища им. Собинова; финансирование губернаторской программы «На высокой волне», призванной обеспечить доступность театрально-зрелищных и концертных услуг для социально незащищенных категорий ярославцев, а также проектов развития массового спорта.

ЯНОС выделит средства на модернизацию материально-технической базы школ № 33, 86 и Провинциального колледжа, выбранных в качестве опорных учебных заведений Российской академии наук.

В сфере культуры на средства предприятия будут проведены ремонтно-реставрационные работы и открыта новая экспозиция в тутаевском филиале Ярославского художественного музея, обновлено оборудование Дворца молодежи в Ярославле и молодежных учреждений в различных районах области; реализован проект по созданию общественно-культурных пространств в районных библиотеках и домах культуры.

Школьники Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля вновь получат бесплатные абонементы для занятий спортом в СОК «Атлант», запланировано также продолжить благоустройство любимого ярославцами парка «Нефтяник».

Кроме того, ПАО «Славнефть-ЯНОС» на протяжении многих лет поддерживает ветеранские организации, помогает в реализации программ ярославских отделений Российского детского фонда и Фонда милосердия и здоровья, принимает участие в финансировании волейбольного клуба «Ярославич» и баскетбольного клуба «Буревестник», направляет средства на развитие студенческого спорта.