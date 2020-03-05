Обнинск, Калужская область, 5 марта, 2020, 18:08 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин поручил правительству России к 1 сентября 2020 года включить региональные клиники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), не находящегося в ведении Минздрава РФ, в программу модернизации первичного звена здравоохранения одноименного национального проекта «Здравоохранение». С данной инициативой выступил на заседании Совета по развитию местного самоуправления мэр Обнинска Владислав Шапша, — ныне врио губернатора Калужской области. Об этом 5 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации обнинской клинической больницы № 8 ФМБА России.

Кб8.рф Клиническая больница в Обнинске получит средства на модернизацию

По словам Шапши, в городах, которые входят в зону ответственности ФМБА, медицинские учреждения испытывают сложности с кадровым и техническим обеспечением, а зарплаты врачей ниже среднего заработка их коллег из других региональных больниц.

«На 36 территориях РФ эти больницы являются единственными оказывающими экстренную и плановую медицинскую помощь. В том числе и в Обнинске: наша клиническая больница №8 — это единственная такая государственная гарантия, — сказал Владислав Шапша. — Средняя зарплата наших врачей даже после повышения на 20% ниже средней зарплаты других региональных больниц».

В феврале 2020 года стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство получит средства на модернизацию первичного звена здравоохранения на 2021 и 2022 годы. Правительство РФ планирует дополнительно заложить в федеральный бюджет 100 млрд рублей, в том числе и на подведомственные ФМБА клиники. Программа модернизации первичного звена здравоохранения предполагает до 2024 года дооснащение и ремонт поликлиник, районных больниц, строительство ФАПов, дооснащение учреждений транспортом, внедрение отраслевой оплаты труда медицинских работников, а также кадровое укомплектование клиник ФМБА.