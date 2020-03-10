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8 марта в России и мире отмечается Международный женский день. К этому празднику приурочены различные мероприятия.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко в преддверии 8 Марта запустил цветочный флешмоб — он побывал в роддоме Южно-Сахалинска и подарил цветы акушеру-гинекологу Татьяне Морозовой .

Об этом: Российские женщины назвали самые желанные подарки к 8 марта

Чего хотят женщины на 8 Марта? Косметику или ювелирные украшения, говорится в материалах исследования, проведённого ранее сервисом «Авито».

Впрочем, большинство женщин считают, что главное — это не подарок, а внимание.

Но мужской половине населения всё равно приходится попотеть над тем, чтобы было и оригинально, и недорого.

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В Перми пассажиркам трамвая в честь 8 Марта будут дарить цветы и стихи. Акцию проведут 6 марта.

Об этом: Флористы Тюмени сообщили о грядущем подорожании цветов

Один из распространённых подарков на 8 марта — это цветы. Цены на них в этот праздник традиционно поднимаются, и флористы призывают мужчин, желающих сэкономить, подумать о покупке букетов заранее.

В Тюмени розы стоят 80−100 рублей, а тюльпаны — примерно 60. К 8 Марта цены поднимутся на 20−25%.

В Москве всем женщинам сделали просто шикарный подарок. 8 марта общественный транспорт для них будет бесплатным.

В свой день дамы смогут бесплатно воспользоваться метро, МЦД и МЦК, наземным общественным транспортом, а также пригородными электричками.

В Госдуме идет активная подготовка к празднованию 8 марта, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта. В нижней палате парламента активно идет торговля цветами — в один из павильонов завезли коробки и ящики с цветами, украшают и лифты.

Также об этом: 8 марта в Москве женщины смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

Не остались без подарка и автомобилистки. 8 и 9 марта парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной.

Также 8 марта в парках можно будет покататься на коньках, станцевать зумбу, создать красивый букет, а в некоторых парках оборудуют фотозоны с композициями из живых цветов.

А ещё посетительницам подарят тюльпаны. Их заготовят больше 10 тысяч штук.

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Впрочем, по всей России женщин уже поздравляют, задолго до официального дня.

Напомним, что в 2020 году 8 марта приходится на воскресенье. В связи с этим жители России будут отдыхать три дня: 7, 8 и 9 марта.

В парках Ростова-на-Дону тоже пройдут мероприятия к Международному женскому дню.

Ещё о подарках. Цветы являются самым популярным в России подарком к 8 марта, считают в Гильдии маркетологов. Также женщинам покупают конфеты, шоколад, косметику и прафюмерию. Не обходится и без различных гаджетов и аксессуаров к ним, белья и галантереи.

Также женщинам дарят билеты в театр или кино, поход в ресторан или клуб, подарочные сертификаты, посуду, бытовую технику и спортивные товары и принадлежности.

На подарок тратится от 300 рублей до 150 тысяч. В среднем — полторы-две тысячи рублей.

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Мострансавто организует салоны красоты в автобусах предприятия. Профессиональные визажисты и стилисты по прическам сделают жительницам Московской области экспресс-макияж или укладки. Акция состоится в предпраздничный рабочий день — 6 марта. Услуги будут бесплатными. Специальные автобусы будут ждать на привокзальных площадях автовокзалов и автостанций предприятия в Мытищах, Домодедове и Павловском Посаде.

К женскому дню букеты бывают не только из традиционных тюльпанов.

Экономисты посчитали, как изменилась в Ленинградской области стоимость традиционных подарков к первому празднику весны в 2020 году по сравнению с прошлым годом. Подорожание традиционных товаров оказалось совсем небольшим.

«В высоком темпе современного мира женщины успевают всё: быть заботливыми женами и любящими матерями, успешно реализовывают себя в работе и любимом хобби, являются активными участниками общественной жизни. Женщина, как никто другой, умеет направить дело в нужное русло и добиться результата», — отметила Елена Писарева.

Организатор форума, председатель Новгородской областной думы Елена Писарева , отметила, что областной женский форум проводится второй год подряд.

«Есть вещи, которые нужно менять. Например, сейчас выплата по временной нетрудоспособности зависит от стажа. Молодая мама, начинающий специалист, если у неё болеет ребенок, получает компенсацию только в размере 50% зарплаты. Мы хотим озвучить эту проблему», — заявил губернатор Новгородской области, руководитель рабочей группы Андрей Никитин , выступая на областном женском форуме в Великом Новгороде.

Читайте также: На вокзале в Екатеринбурге женщинам посвятят стихи и сонеты Шекспира

В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале для женщин прозвучат стихи и сонеты Шекспира. Это произойдёт в сопровождении саксофонов, сообщили журналистам в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Подробности в материале: В Рязани подсчитали стоимость «дежурного» и необычного наборов на 8 Марта

Стоимость символичного подарка на 8 Марта подсчитали в Рязаньстате. «Дежурный» набор из пяти сортовых роз и коробки вкусных шоколадных конфет весом 240 гр обойдётся мужчинам в 750 рублей.

Подробности в материале: Музей им. Врубеля сделал подарок омичкам на 8 Марта

8 Марта в трёх зданиях омского музея имени М. А. Врубеля вход для всех женщин будет бесплатным.

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Полиция Алтайского края в часть Международного женского дня проводит акцию «8 Марта — в каждый дом». Как сообщает ГУ МВД РФ по региону, для чтобы создать представительницам прекрасного пола хорошее настроение, участковые подготовили женщинам своего участка праздничные листовки и вручают их с добрыми пожеланиями.

Читайте подробнее: Вильфанд рассказал о погоде в России на 8 Марта

В Международный женский день, 8 марта, в большинстве российских регионов ожидаются осадки, а в ряде регионов — 25−30-градусные морозы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В преддверии Международного женского дня за цветами оптом и в розницу жители Вологодской области и соседних регионов едут в небольшую деревню Кононово. Зимой там живут всего четыре человека. Но только в этой деревне к 8 марта могут предложить самые красивые тюльпаны.

В подарок приготовлено более тысячи цветов. Росгвардейцы поздравят и своих женщин-коллег, в том числе тех, кто уже вышел на заслуженный отдых.

В Тюменской области военнослужащие и сотрудники регионального управления Росгвардии раздают весенние комплименты вместе с цветами представительницам прекрасного пола. Росгвардейцев с цветами можно увидеть на улицах Тюмени, Тобольска, Заводоуковска и других населенных пунктов области.

Американский журнал Time выбрал сотню «Женщин года», начиная с 1920 года, и поместил их на обложку. Это сделано «в честь сотой годовщины получения женщинами права голоса в США».

Глава Челябинска поздравила женщин-общественниц с наступающим праздником. В преддверии 8 марта Наталья Котова встретилась с активом городского координационного Совета женщин. Это общественная организация, объединяющая женщин с активной гражданской позицией — это и предприниматели, и представители учреждений культуры и образования. Все они ведут активную общественную, социальную и благотворительную деятельность в городе, отмечены грамотами и благодарностями администрации областного центра, сообщает пресс-служба мэрии.

«Сегодня, в преддверии Международного женского дня, мы пригласили вас, чтобы поздравить с праздником. Хочу пожелать вам самого главного — здоровья. Будьте счастливы, любимы и неповторимы», — обратилась мэр Челябинска Наталья Котова к гостьям приёма.

Городской Совет женщин Челябинска проводит большую социальную работу по поддержке сирот, детей из многодетных семей и оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов. Традиционными стали рождественские елки на площадках городских театров, День мудрого человека, конкурс «Ее величество Женщина».

Плохие новости для жительниц Туркмении. Женщин-пенсионерок, которые занимаются бизнесом, заставляют вернуть деньги, которые были подарены им на 8 марта от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова .

В органах соцобеспечения страны заявляют, что претендовать на этот подарок не могут как безработные женщины, так и те, что оформили статус индивидуального предпринимателя.

При этом в некоторых районах Туркмении пожилых предпринимательниц заставляют вернуть подаренные им деньги не только за 2020 год, но и за всё время с момента получения ими лицензии на индивидуальную коммерческую деятельность.

Об этом: Женщинам Туркмении на 8 марта подарят по 1120 рублей

Напомним, что от имени президента жительницы Туркмении получают по 60 манатов (1120 рублей). Право на деньги имеют школьницы, студентки, сотрудницы государственных и частных предприятий, аспирантки, учащиеся ординатуры и докторантуры, пенсионерки, слушательницы курсов академии госслужбы со сроком обучения не менее двух учебных лет, а также воспитанницы детских садов.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко с приморской сцены Мариинского театра поздравил женщин края с Международным женским днём и вручил государственные награды.

Средний возраст женщин Красноярского края на указанную дату — 40,8 года. Столетний юбилей в 2018 году отметила 131 жительница Красноярского края.

В Красноярском крае на 1 января 2019 года проживали 1531,5 тысячи женщин. Как сообщили 6 марта в Красноярскстате, это 53,3% общей численности населения края.

В Красноярске насчитывается почти 2000 водителей автобусов. Из них всего 40 — женщины. Как сообщили в мэрии, это 2% от общего числа.

Об этом: В Челябинскую область завезли 320 тысяч срезов цветов

Цветы привезли в период с 15 февраля по 4 марта. Также было завезено 14 тысяч единиц горшечных растений. Всё поступило с необходимыми фитосанитарными документами. Вредителей в цветах не выявлено.

В Челябинскую область накануне Международного женского дня завезли 320 тысяч срезов цветов. Об этом сообщает областное управление Россельхознадзора.

Из Челябинской области в Казахстан доставили около 170 тысяч цветов. Это как ввезённые на Южный Урал из-за границы, так и выращенные в челябинских теплицах.

Также в Международный женский день в Томской области прогнозируются гололедные явления, отложение мокрого снега. Видимость ухудшится, на дорогах будут снежные заносы.

В Томской области и в Томске 8 марта ожидается снег, в отдельных районах сильный снег, местами порывы ветра 17−22 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону, ссылаясь на информацию Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Читайте подробнее: В Челябинскую область завезли 260 тысяч роз из Эквадора

Главным цветком является роза. Её завезли из Эквадора в количестве почти 260 штук. Из Колумбии поступило 45 тысяч гвоздик, из Нидерландов — 6,5 тысячи хризантем. А Кения и Израиль поставили пять тысяч веток зелени.

В Челябинскую область цветы к 8 марта завезли в основном через аэропорты Москвы. Там товар прошёл таможенные процедуры, сообщает областное управление Россельхознадзора.

Представители администрации Углегорского округа на Сахалине 6 марта поддержали цветочный флешмоб, который запустил губернатор Валерий Лимаренко . Они раздали женщинам 500 роз и 300 тюльпанов.

В России на сегодняшний день число женщин, выразивших желание работать водителями, выросло по сравнению с 2017 годом почти в 6,5 раз, свидетельствуют данные сервиса «Работа.ру».

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Читайте подробнее: Из Челябинской области в Казахстан доставили 170 тысяч цветов

Среди них часть срезов поступила в Челябинск из-за рубежа. Ещё часть была выращена в местных теплицах.

С территории Челябинской области в Казахстан отправили около 170 тысяч цветов. Об этом сообщает областное управление Россельхознадзора.

Подробности в материале: Спасателей в Туве перевели в режим повышенной готовности

Подразделения МЧС в Туве переведены в режим повышенной готовности. Это сделано для обеспечения высокой степени готовности в период с 6 до 9 марта 2020 года или дней празднования Международного женского дня.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев вручил общественные медали «Матери Защитника Отечества » 33 женщинам Иркутской области. Медаль была учреждена Иркутским областным советом женщин. Ее получают матери и жены, которые потеряли своих родных, выполнявших служебный долг. «Вы вырастили настоящих мужчин, героев, совершивших подвиги в горячих точках или условиях мирной жизни», — обратился Игорь Кобзев к собравшимся. Цитата с сайта правительства Иркутской области.

Читайте подробнее: На Камчатке женщин больше и живут они дольше мужчин

На Камчатке средний возраст жительницы полуострова — 40 лет. Средний возраст женщин-матерей — 28 лет.

Акцию «Цветы для автоледи» подхватили полицейские Амурской области. Сотрудники ГИБДД останавливали машины, которыми управляли женщины, и дарили им цветы.

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В преддверии 8 Марта ветеран Великой Отечественной войны из Омска Александра Бабицкая получила медаль в честь 75-летия Великой Победы.

Подробности в материале: На Камчатке в канун 8 марта родилась тройня и несколько двойняшек

Министр социального развития и труда Камчатского края Евгений Меркулов поздравил в роддоме с наступающим Международным женским днём мать, родившейся накануне, тройни.

На фото: министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, цитата с сё странице в Facebook.

«В Алтайском крае я возглавляю отрасль, которая не только сама по себе женского рода, но которая — так уж получается — в большей мере представлена женскими образами. Артисты, музыканты, библиотекари, научные сотрудники музеев, преподаватели, администраторы, бухгалтера, в конце концов, директора учреждений культуры — женщины в культуре встречаются чаще. Это — особенные женщины».

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова в преддверие Международного женского дня написала много тёплых слов о женщинах, с которыми ей довелось работать:

Транспортные полицейские дарят сотрудницам и посетительницам вокзала тюльпаны. Ни одна из представительниц женского пола не осталась равнодушной к подарку.

В Оренбурге на железнодорожном вокзале с утра 6 марта женщины получают подарки в честь предстоящего Международного женского дня. В здании вокзала и на перроне царит праздничная атмосфера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

По словам девушек, которых остановили сегодня сотрудники дорожной полиции, эта неожиданная встреча стала не только приятным сюрпризом, но и обеспечила отличное настроение на целый день. Цитата с сайта ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Поздравлять женщин-водителей с праздником в подобном формате стало для инспекторов дорожно-патрульной службы и общественников доброй традицией, которой они не изменяют более 10 лет. И сегодня четыре экипажа сотрудников ГИБДД останавливали только автомобили, за рулем которых находились представительницы слабого пола. Полицейские поздравляли автоледи с грядущим праздником, напоминали им о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и для поддержания праздничной атмосферы дарили свежие цветы.

Иркутск. В преддверии Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителем Всероссийского общества автомобилистов Денисом Слободчиковым, по совместительству членом Общественного совета при региональном МВД, дарили весенние цветы иркутянкам за рулем.

Согласно статистике, за последние десять лет продолжительность жизни женщин увеличилась на 3,1 года и в 2018 году составила 76,9 года. Вековой юбилей отметили 108 жительниц Оренбуржья.

В Оренбургской области на 1 января 2019 года проживало 1048,8 тыс. женщин (53,4% населения региона), сообщает Оренбургстат.

В торжественном мероприятии под девизом «Женское лицо Победы» приняли участие 400 женщин. Это участницы войны, труженицы тыла, дети войны, узницы фашистских лагерей, их родственники, а также члены регионального отделения «Союза женщин России». Глава региона поздравил всех с наступающим Международным женским днем, пожелал счастья, здоровья и благополучия.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на торжественной встрече с женским активом Алтайского края вручил юбилейные и памятные медали.

С 1941 по 1945 год Алтайский краевой военный комиссариат призвал и отправил на фронт 9626 женщин .

В Чувашии 8 марта особое внимание будет уделено ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Волонтёры посетят и поздравят фронтовиков. В их числе — ветеран Великой Отечественной войны, участница Курского сражения Агриппина Янович . Её призвали на фронт 17-летней девушкой в 1942 году, спасла немало жизней. Но был и особый случай: под Орлом она тащила на плащ-палатке бойца, который, как выяснилось, был из Чувашии. Но тут подошла машина, и она отправила раненого в госпиталь.

Врио главы Чувашии Олег Николаев встретился с женщинами-лидерами республики — руководителями предприятий и организаций. В ходе общения о напомнил о подвиге женщин во время Великой Отечественной войны, в том числе в Чувашии при строительстве в 1941—1942 годах Сурского оборонительного рубежа, который «однозначно имеет женское лицо». Напомним, тогда около 170 тыс. человек, преимущественно женщины, рыли окопы, готовили линию обороны.

Безработных женщин меньше, чем мужчин — 43,8% от общего количества, а их средний возраст составляет 36,2 лет. При этом во многих сферах представительницы прекрасного пола составляют подавляющее большинство работников.

Для Бурятии характерен высокий уровень профессиональной активности женщин — 49,7% от общего числа работающих в организациях. Об этом сообщили в пресс-центре Бурятстата в преддверии Международного женского дня.

По данным доктора исторических наук, профессора кафедры истории России Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина Николая Козлова , в рядах Красной Армии в годы Великой Отечественной войны официально служили и воевали примерно 400 тысяч женщин, по другим данным — женщин было от 800 тысяч до миллиона. Это не считая помогавших фронту гражданских лиц: санитарок, связисток, водителей.

«Дорогие наши красноярки! Девчата, девушки, женщины, бабушки! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!» — обратился к женщинам Ерёмин.

Об этом: В Управление по вопросам миграции Волгограда пригласили скрипача

Поздравления женщинам с наступающим праздником 8 Марта под звуки скрипки звучали в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области. В такой обстановке волгоградки получали документы 6 марта, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ГИБДД Новокузнецка в преддверии Международного женского дня устроили праздничным флешмобом. Они выставили 22 патрульных автомобиля в гигантский цветок. В темноте автоцветок засветился яркими огнями световой сигнализации — «от стебля до «распустившегося» бутона маргаритки».

В Пермском крае полиция раздает подарки женской половине населения в преддверии 8 Марта. Акции проходят во всех населенных пунктах региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Прикамью.

Он призвал женщин загадывать желания, верить и надеяться, а мужчин любить и исполнять эти желания.

«Почему-то мы считаем, что желания можно загадывать на Новый год. На самом деле 8 марта не менее волшебный и семейный праздник. Я считаю, что женщины имеют полное право загадывать желания и на 8 марта. Если все женщины будут в это верить, а все мужчины об этом будут знать, то желания обязательно будут сбываться. Дорогие женщины!» — сказал Травников.

В Государственном концертном зале имени А. М. Каца в Новосибирске прошёл концерт, посвящённый Международному женскому дню. Перед его началом губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил жительниц региона с праздником.

13:07 06.03.2020

В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска прошла акция «Ты — прекрасна!». Команда региональной «Молодежки ОНФ» поздравила сотрудниц и пациенток медучреждения с Международным женским днём, сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор организации в Югре Анастасия Потехина.

Представительницам прекрасной половины человечества в перинатальном центре больницы были вручены 200 открыток и тюльпанов.

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Об этом: Молодые общественники Югры поздравили женщин в перинатальном центре

13:14 06.03.2020 В Перми утром 6 марта сотрудниц городской Госавтоинспекции ждал сюрприз. Женщины получили подарки в честь Международного женского дня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Пермском краю. Пермь присоединилась к акции «Вам, любимые». Представители Всероссийской общественной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» и волонтеры содружества выпускников детских домов приехали к женщинам в погонах и вручили им цветы и поделки, сделанные воспитанниками детдомов. Традиционно праздничными весенними цветами стали тюльпаны. Читайте подробнее: В Перми рабочий день женщин — автоинспекторов начался с сюрприза

13:28 06.03.2020 Сотрудники Госавтоинспекции Барнаула поздравили женщин с наступающим праздником. Сегодня, 6 марта, в преддверии празднования Международного женского дня, они с самого утра начали делать женщинам подарки, поднимать настроение и желать хорошего дня. Первым получить поздравление выпало автоледи, которые пришли в Регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД для замены или выдачи водительского удостоверения. Автоинспекторы поздравили прекрасных дам, пожелали им безаварийных дорог и только положительного водительского опыта. Затем с представителями Общероссийского народного фронта и сотрудниками «АвтоСпасРегион» дарили милым женщинам цветы и сувениры, желали всех благ, счастья, добра, ну и, конечно, напоминали о соблюдении транспортной дисциплины. В свою очередь, женщины благодарили сотрудников ГИБДД за оказанное внимание и весеннее настроение, которое им подарили люди в форме. Цитата пресс-службы ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

13:32 06.03.2020 С прекрасным праздником весны женщин-водителей поздравил эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Алтайском крае Алексей Паженцев. Совместно с представителями ОГИБДД УМВД России по городу Барнаулу женщинам и девушкам вручили цветы, а также пожелали тепла и любви в сердцах, замечательного настроения и прекрасного самочувствия. Цитата с сайта ОНФ.

13:43 06.03.2020 Традиционную акцию «Цветы для автоледи» в преддверии праздника 8 Марта проводят сотрудники ГИБДД на территории всей Белгородской области. Кроме букетов полицейские дарят женщинам за рулём стихи и напоминают о важности соблюдения дорожных правил. Читайте также: Белгородские полицейские вышли в «цветочный патруль»

14:05 06.03.2020 Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в канун 8 марта поздравил коллектив хлебокомбината. https://twitter.com/O_Kuvshinnikov/status/1235882347402350592

14:23 06.03.2020 42 человека, отметивших 100 лет со дня рождения, проживает в Брянской области. Такие данные 6 марта представили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ. 88% долгожителей — женщины. Читайте также: В Брянской области 42 человека перешагнули вековой юбилей

14:36 06.03.2020 Массовые проверки и рейдовые мероприятия по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения пройдут во всех районах Ивановской области 7−9 марта. Читайте подробнее: В Ивановской области пройдёт рейд по выявлению пьяных водителей

14:48 06.03.2020 8 марта все девушки с цветами. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

15:23 06.03.2020 В преддверии празднования Международного женского дня алтайские следователи предупредили госслужащих о запрете на принятие и дачу подарков. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления по Республике Алтай. Однако ограничения касаются подарков в связи с выполнением служебных обязанностей. Как отмечается, получение подарков должностными лицами создаёт условия для конфликта интересов и ставит под сомнение объективность принятых решений. Читайте подробнее: Перед 8 марта в СКР предупредили об ответственности за принятие подарков

15:33 06.03.2020 В Перми участники команды «Молодёжка ОНФ» организуют акции в честь Международного женского дня в образовательных учреждениях. С утра, 6 марта, акция «Ты — прекрасна!» проходит в Пермском техникуме промышленных и информационных технологий им. Б. Г. Изгагина, сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор «Молодёжки ОНФ» в Пермском крае, член регионального штаба ОНФ Дмитрий Варанкин. Об этом: В Пермском крае проходит акция «Ты — прекрасна!»

15:44 06.03.2020 Ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова Елена Кудряшова поздравила женщин с 8 марта. «Дорогие женщины — многоуважаемые коллеги, партнёры, подруги! Примите самые искренние поздравления с прекрасным весенним праздником — Международным женским днем 8 Марта! Этот замечательный праздник наших бабушек и мам, сестёр и подруг, дочерей и внучек очень любят в каждой российской семье. Он наполнен красотой, любовью, надеждами и душевным теплом. Сегодня, как и много лет и веков назад, по-прежнему именно от женской житейской мудрости, чуткости, трудолюбия, внимания и заботы во многом зависит благополучие в семье, в любой организации, предприятии и во всей стране. Желаю всем успехов, здоровья, счастья, любви и благополучия! И пусть ваши улыбки украшают мир и делают его добрей!», — говорится в сообщении.

15:56 06.03.2020 Сотрудники УФССП России по Челябинской области поучаствовали в акции «Вам, любивые» в преддверии 8 Марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП. Читайте подробнее: Челябинские приставы поздравили женщин и напомнили им о долгах

16:05 06.03.2020 Торжественная церемония вручения государственных наград РФ и Дагестана женщинам, внесшим вклад в развитие республики, состоялась в Махачкале в преддверии 8 марта. Различными наградами отмечены 28 женщин. Об этом: В Дагестане вручили госнаграды женщинам, внесшим вклад в развитие региона

16:07 06.03.2020 Самым популярным видом отдыха у россиянок стал пляжный. Результаты опроса, проведенного накануне 8 Марта, — в материале ИА REGNUM. Об этом: Пляжи, деньги и любовь: как путешествуют жительницы России

16:20 06.03.2020 Цветы в Москве: от 30 рублей тюльпаны, от 40 рублей розы. Готовые букеты продают от 1200 рублей. Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM. Об этом: Мимозы, тюльпаны, розы: какие цветы предлагают к 8 марта

16:35 06.03.2020 В Курске в преддверии 8 Марта прошла конференция «Перспективы развития женского предпринимательства в регионе». В области почти 1,5 тысячи женщин руководят предприятиями. Половиной фирм в сфере торговли, общепита и бытового обслуживания руководят женщины. По словам председателя регионального комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаила Аксенова, в январе 2020 года в Курской области был принят новый порядок предоставления микрозаймов. Сниженную ставку в 5% годовых предлагают индивидуальным предпринимательницам или учредительницам юридических лиц. Об этом: Калужским предпринимательницам к 8 марта предложили льготные займы

16:46 06.03.2020 Федеральные и региональные награды вручил губернатор Тверской области Игорь Руденя 6 марта в преддверии Международного женского дня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Торжественное мероприятие состоялось в Тверском академическом театре драмы. Об этом: Игорь Руденя вручил жительницам Тверской области награды

17:17 06.03.2020 Мурманский губернатор Андрей Чибис, поздравив коллег, отправился с приятной миссией на остановку общественного транспорта.

17:43 06.03.2020 В Оренбурге утро рабочего дня 6 марта началось с цветов под звуки саксофона. Мужчины-коллеги и волонтеры-спасатели приготовили для женщин в погонах сюрприз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области. В преддверии Международного женского дня в адрес сотрудниц полицейского ведомства звучали поздравления. В холле здания УМВД региона мужчины дарили женщинам дарили розы. Поздравить сотрудниц полиции пришли студенты Всероссийского студенческого корпуса спасателей с весенними тюльпанами и праздничными открытками. Об этом: Для сотрудниц полиции в Оренбурге приготовили розы и тюльпаны

17:51 06.03.2020 В Оренбурге 6 марта на улице, в транспорте, на работе представительниц женского пола ждали подарки. В рамках акции «Ты — прекрасна!», приуроченной к празднованию Международного женского дня, команда «Молодежки ОНФ» раздавала поздравительные открытки, сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор «Молодежки ОНФ» Евгений Пущаев. Об этом: В Оренбурге женщинам на улице и на работе раздавали подарки

18:36 06.03.2020 Подполковник Росгвардии Юлия Ильина в преддверии Международного женского дня рассказала ИА REGNUM о своей непростой работе. Читайте подробнее: Подполковник СОБРа: о работе женщины под пристальным вниманием мужчин

18:40 06.03.2020 Сегодня, 6 марта, в Сыктывкаре состоялось торжественное собрание, посвящённое Международному женскому дню. «Дорогие, милые, замечательные, любимые, уважаемые женщины! В этот замечательный праздник хочется пожелать вам бесконечной любви, счастья и благоденствия. Пусть вас чаще удивляют приятными поводами, пусть вас изумляют только хорошие события. Пусть ваши лица всегда будут лучезарны улыбками. Пусть родные и близкие всегда будут рядом, а ваши семьи будут полны, живы и здоровы. С праздником!» — пожелал глава республики Коми Серей Гапликов. Фото: rkomi.ru

18:49 06.03.2020 Представители «Единой России» сегодня на набережной Архангельска дарили женщинам цветы. Фото: www.arkhangelsk.er.ru

18:56 06.03.2020 Проезд в общественном транспорте Москвы будет бесплатным для женщин в Международный женский день. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Подробности в материале: Проезд в общественном транспорте Москвы 8 марта будет бесплатным для женщин

18:57 06.03.2020 В Сургуте (ХМАО) в ночь с 7 на 8 марта цветочные магазины и ларьки будут работать круглосуточно. Самые популярные цветы, по словам представителей торговли, у сургутских мужчин — краснодарские тюльпаны, которые продаются за 130 рублей за штуку. Пресс-служба сургутского аэропорта сообщает, что с начала марта в экономическую столицу Югры завезли более трёх тонн различных цветов из Кубани и Москвы. Об этом: Флористы в Югре готовятся к бессонной ночи

19:07 06.03.2020 В Калуге автоинспекторы, педагоги и представителями отряда ЮИД 6 марта поздравили с праздником женщин-водителей. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела ГИБДД УМВД России по г. Калуге Екатерина Линькова. В ходе рейда по обеспечению безопасности дорожного движения полицейские останавливали автомобили, которыми управляли женщины, чтобы поздравить с наступающим праздником и подарить цветы. Читайте подробнее: На калужских автодорогах поздравили женщин за рулём

19:17 06.03.2020 Свердловские добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили женщин — сотрудниц силовых структур в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении корпуса. 6 марта 2020 года студенты поздравили сотрудниц УФМС, 62 сотрудниц отдела полиции на улице Челюскинцев, а также сотрудниц кинологической службы. Очаровательным дамам дарили цветы, им говорили самые благие пожелания. Поздравления проходили в рамках всероссийской акции «Вам, любимые!». Читайте подробнее: Сотрудниц силовых ведомств в Екатеринбурге поздравили студенты-спасатели

19:22 06.03.2020 Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил государственные награды отличившимся военнослужащим и служащим женщинам. Награждение приурочено к празднованию Международного женского дня. Государственные награды из рук министра получили девять женщин-военнослужащих и служащих военного ведомства. По окончании награждения перед женщинами выступили Олег Газманов, Гоша Куценко и Зара, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

19:23 06.03.2020 «Сегодня в Вооружённых силах сорок с лишним тысяч представительниц прекрасного пола носят погоны военнослужащих, они лечат, обеспечивают связь, одевают и кормят. Сегодня они находятся там, где тяжелее всего, воюют вместе с нами против международного терроризма», — заявил Сергей Шойгу перед церемонией вручения наград женщинам-военнослужащим и служащим оборонного ведомства.

19:25 06.03.2020 Сегодня в Вооружённых силах России — свыше 41 тысячи военнослужащих-женщин. Из них более 30 тысяч женщин проходят службу на должностях солдат и сержантов, около семи тысяч имеют воинские звания прапорщиков и мичманов. Около четырёх тысяч — офицеры, в том числе 44 полковника.

19:25 06.03.2020 В военных учебных заведениях обучается 1150 девушек. Почти 1460 являются федеральными государственными гражданскими служащими.

19:28 06.03.2020 За успехи в военной службе в 2019 году государственные награды получили 128 женщин, в том числе 24 — боевые награды. Ведомственными наградами Минобороны отмечены почти 8 тысяч женщин.

19:39 06.03.2020 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил петербурженок с Международным женским днем на традиционном концерте в Большом концертном зале «Октябрьский». «Петербург — особенный город, он всегда во многом опережал свое время. Именно в нашем городе впервые в России стали отмечать 8 марта», — сказал глава Северной столицы. Он напомнил, что первые в России женщины с высшим образованием — архитекторы, юристы, врачи и фармацевты — получили дипломы и стали практиковать именно в Петербурге. «В трудные военные годы женщины работали наравне с мужчинами, защищали Родину, достойно несли все испытания, выпавшие на долю страны. Хочу выразить особую благодарность ветеранам войны, блокадницам», — сказал Беглов, пожелав петербурженкам «успехов, удачи, любви, тепла, семейного счастья, благополучия, чтобы всегда в вашем доме был смех, всегда пахло пирожками, уютом и добром».

21:00 06.03.2020 Рубен Сурьянинов. 8 Марта, Международный женский день. 1970

21:18 06.03.2020 Девушек на военной службе встретишь не часто и, как правило, на должностях, не связанных с риском для жизни. Оттого вдвойне удивительно знать, что представительницы прекрасного пола не просто предпочли службу, но и выполняют её в подразделениях специального назначения, деятельность которых засекречена. С одной из таких — подполковником Росгвардии Юлией Ильиной в преддверии Международного женского дня побеседовал корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Подполковник СОБРа: о работе женщины под пристальным вниманием мужчин

21:20 06.03.2020 Подполковник Росгвардии Юлия Ильина. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

22:37 06.03.2020 Воспитанники Нахимовского Военно-морского училища в Петербурге проехали на двухпарусном буере вдоль борта легендарного крейсера «Аврора» на Петроградской набережной, на ходу вручая цветы женщинам и девушкам. После заезда на буере весь личный состав училища построился на плацу. Нахимовцы исполнили в честь женщин-педагогов училища свою главную песню — «Марш нахимовцев», прочитали стихи, а затем вручили им букеты. Фото: пресс-служба ВМФ России

06:51 07.03.2020 В Югре сотрудники полиции вышли на улицы, чтобы не только обеспечить безопасность представительниц прекрасного пола, но и для поздравлений с Международным женским днём. Мужчины в погонах дарили землячкам цветы и коробки конфет. В акции «Вам, любимые!» участвуют полицейские всей Югры. В Нефтеюганске к поздравлениям присоединились юнармейцы. Специально к празднику они изготовили световозвращающие брелоки, которые вручали женщинам, которые переходили проезжую часть. В городе Советском мужчины подразделения по делам несовершеннолетних с подарками пришли к женщинам, состоящим на учёте в полиции и вставших на путь исправления, а также к многодетным матерям. А сотрудники отдела по вопросам миграции по Советскому району поздравили обратившихся в эти дни в службу не только цветами, но и 30% скидкой на госпошлину, оплаченной на сайте госуслуг. Не забыты и ветераны органов внутренних дел. Женщин, разделивших наравне с мужчинами сложною службу защиты населения и соблюдения правопорядка, поздравляют особо руководители подразделений УМВД по ХМАО — с чаепитиями и благодарностями за опыт, переданный следующим поколениям полицейских. Читайте также: Полицейские Югры удивили женщин цветами, светоотражателями и скидкой

07:00 07.03.2020 Полицейские Югры в ходе акции «Вам, любимые!» поздравляют землячек на улицах и дорогах городов региона, а также ветеранов службы.

09:35 07.03.2020 В Зауралье в ходе акции «Вам, любимые!» студенты — спасатели поздравили сотрудниц полиции с Международным женским днём. Цветы и открытки были вручены шестидесяти женщинам в погонах Об этом: «Вам, любимые!»: студенты-спасатели поздравили в Зауралье сотрудниц полиции

09:37 07.03.2020 В Курганской области в ходе акции «Вам, любимые!» студенты — спасатели поздравили сотрудниц полиции с Международным женским днём. Фото пресс-службы УМВД России по Курганской области.

11:18 07.03.2020 Тюменские пожарные вручили более 100 тюльпанов землячкам, поздравляя с Международным женским днём. Вместе с цветами тюменки получили памятки с противопожарными рекомендациями. Акция «Вам, любимые!» проводится с 2014 года и тюменские пожарные стараются организовать её каждый раз в необычном формате. Раньше использовали американскую пожарную машину, раритетный советский автомобиль. В 2020 году в акции приняли участие дети в ретро-форме огнеборцев — делается всё это, чтобы порадовать прекрасную половину человечества. Читайте подробнее: Пожарные Тюмени поздравили землячек с 8 Марта под звуки духового оркестра

11:23 07.03.2020 Тюменские пожарные вручили более 100 тюльпанов землячкам. В 2020 году в акции «Вам, любимые!» приняли участие дети в ретро-форме огнеборцев. Фото ГУ МЧС России по Тюменской области.

12:12 07.03.2020 Поздравление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Международным женским днем было опубликовано 7 марта пресс-службой главы государства. Об этом: Президент Казахстана поздравил женщин с 8 марта

13:40 07.03.2020 В Псковской области матерям, воспитывающим десять и более детей, подарят вместительные автомобили. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников, который встретился с многодетными матерями в преддверии Международного женского дня. «Мы изучили направленные в наш адрес актуальные для ваших семей вопросы, и среди них в первых строках всегда находился автомобиль. Поэтому мы идем на такой шаг. С вашей стороны необходимо направить в комитет по социальной защите Псковской области пожелания по их комплектации», — отметил глава региона. По словам Михаила Ведерникова, речь идёт об автомобилях «Газель Бизнес», в которых 13 посадочных мест. Подробности в материале: Псковским матерям с десятью детьми подарят вместительные автомобили

13:43 07.03.2020 Псковский губернатор Михаил Ведерников в канун 8 марта встретился с матерями, воспитывающими 10 и более детей. pskov.ru

14:09 07.03.2020 Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов оригинально поздравил женщин с 8 Марта, сыграв на рояле «Тень твоей улыбки» композитора Джонни Мэндела. Видео появилось в аккаунте Instagram главы региона «С праздником вас, наши дорогие и любимые!», — сопроводил Дмитрий Артюхов видео. Читайте также: Губернатор Ямала в честь 8 Марта сыграл на рояле классику ХХ века

14:11 07.03.2020 Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов исполняет композицию «The Shadow of Your Smile» («Тень твоей улыбки»). https://www.instagram.com/p/B9bGXD4oDYy/

14:15 07.03.2020 Выставка на тему «Славные дочери Отечества», посвященная женскому подвигу в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн, открылась в преддверии Международного женского дня в калужском объединённом музее-заповеднике. Об этом: В калужском музее открылась выставка «Славные дочери Отечества»

15:41 07.03.2020 В Челябинской области активисты Молодёжки ОНФ поздравили женщин с Международным женским днём. Они вручили им поздравительные открытки, сообщает пресс-служба организации. Поздравления прошли в рамках всероссийской акции «Ты прекрасна». Открытки, а также добрые пожелания получили студентки и сотрудницы Челябинского филиала РАНХиГС. Также волонтёры поздравили работниц магазинов, водителей и пассажиров общественного транспорта и случайных прохожих. Подробности в материале: «Ты прекрасна»: Молодёжка ОНФ поздравила челябинок с 8 марта

20:16 07.03.2020 В Свердловской области ночью 8 марта резко усилится ветер. Он ожидается до 25 метров в секунду, сообщает областное управление МЧС. 7 марта сила ветра достигала 20 метров в секунду. Таким образом, в Международный женский день порывы усилятся. Подробности в материале: В Международный женский день Урал накроет ураганный ветер

20:52 07.03.2020 В Кузбассе в Юрге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии посетили приют для бездомных животных и поздравили женщин-волонтёров, работающих в организации, с наступающим Международным женским днем, порадовав их букетами весенних цветов. Росгвардейцы также приготовили подарки для обитателей приюта в виде корма для кошек и собак. Сотрудники Росгвардии регулярно посещают юргинский пункт временного пребывания для бездомных животных, помогая добровольцам в уборке территории, а также в обеспечении животных питанием.

21:30 07.03.2020 В Калуге 7 марта временно исполняющий обязанности губернатора Владислав Шапша встретился за чашкой чая с многодетными матерями из всех муниципалитетов региона. Читайте также: В Калуге многодетных матерей поздравили с Международным женским днём

00:31 08.03.2020 Бесплатным для женщин будет проезд на общественном транспорте Москвы и Московской области в воскресенье, 8 марта. Соответствующее решение приняли губернатор Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин. Бесплатные поездки женщинам подарили на пригородных электричках, метро, наземном транспорте. Аналогичный подарок решили сделать женщинам власти Тверской области. В Ульяновске 8 марта женщины смогут бесплатно проехаться на трамвае и троллейбусе. Читайте подробнее: Москва и область подарит женщинам на 8 марта бесплатный проезд

00:52 08.03.2020 Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к российским женщинам. Президент пожелал российским женщинам счастья, здоровья, любви и радости. «Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин, — напомнил Путин, ‑ и мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так. Всегда, а не только 8 марта». Об этом: Российских женщин поздравил президент страны

00:57 08.03.2020 В Ростовской области в преддверии 8 марта сотрудники дорожной полиции поздравили женщин-водителей с наступающим праздником и вручили автоледи цветы. Читайте также: Сотрудники Госавтоинспекции вручили ростовским автоледи цветы

07:33 08.03.2020 Серию митингов запланировали к проведению сторонники гендерного равенства в различных городах Пакистана, чем вызвали негодование сторонников традиционного общества, сообщает CNN. Уже третий год подряд сторонники гендерного равенства организуют акции в Пакистане. Женщины и девушки выходят на марши с направленными против мужчин и против семьи лозунгами. «Разведенные и счастливые», — значится на одном из плакатов. По мнению журналиста Рима Хуршида, марш феминистических организаций нарушает сложившиеся патриархальные устои и неизбежно ведет к конфликту в обществе. Читайте также: Адепты гендерного равенства в Пакистане дискредитируют 8 марта

07:53 08.03.2020 Парковка автомобилей будет бесплатной 8 и 9 марта на всех улицах Москвы, включая зоны с повышенными тарифами. Об этом объявил заместитель главы города Максим Ликсутов на сайте мэра столицы. По его словам, плоскостные парковки со шлагбаумами, всё же, останутся платными. Читайте также: Парковка автомобилей в Москве на праздниках будет бесплатной

09:22 08.03.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил женщин с прекрасным весенним праздником — Днем 8 марта. «Вы наполняете наш мир красотой, несете в него нежность, вдохновляете на поступки, поддерживаете своей любовью и заботой. Желаю здоровья, счастья, благополучия», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

09:29 08.03.2020 В городах и сёлах Тюменской области активисты «Молодёжки ОНФ» поздравили учителей, продавцов, медиков с Международным женским днём. Прекрасным тюменкам ребята вручили более 200 открыток собственного изготовления, со словами признательности и уважения. Фото пресс-службы «Молодёжи ОНФ» Тюменской области

09:31 08.03.2020 Заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба Общероссийского Народного фронта (ОНФ) Игорь Кастюкевич поздравил с 8 Марта персонал детского сада «Аленушка» в иркутском городе Тулуне. Поздравление многодетной матери. Фото «Молодёжка ОНФ». Читайте также: «Рядом нужно быть не только в беде»: «Молодёжка ОНФ» побывала в Тулуне

09:33 08.03.2020 По случаю 8 Марта «Молодёжка ОНФ» проведет в социальных сетях праздничный флешмоб с хештегом #ДляТебя. Все желающие смогут разместить посты с теплыми весенними пожеланиями. Фото «Молодёжка ОНФ».

09:39 08.03.2020 В Томской области 8 марта Всероссийская акция «Вам любимые» проходила на пяти точках. «С утра наши ребята ездили в аэропорт, встречали женщин трёх утренних рейсов, которые прибыли из Москвы, дарили цветы, говорили приятные слова. Следующая точка — роддом № 1. Ребята также дарили женщинам цветы, говорили добрые пожелания», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM координатор Томского регионального отделения Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтёры — медики» Алексей Филимонов. Читайте также: «Вам любимые»: томичек поздравили с 8 Марта цветами

10:16 08.03.2020 В Оренбурге женщины-врачи, работающие в Международный женский день, получили подарки на рабочих местах, сообщил корреспонденту ИА REGNUM региональный координатор «Молодёжки ОНФ» Евгений Пущаев. В рамках акции «Ты — прекрасна!» активисты-общественники сегодня, 8 марта, побывали на станции скорой помощи и в больнице. Поздравления и праздничные открытки получили диспетчеры скорой помощи и работники Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова. Подробности в материале: В Оренбурге поздравили женщин-медиков, которые в праздник работают

11:08 08.03.2020 Акция «Вам, любимые!», приуроченная к Международному женскому дню, проходит 8 марта в Омской области. В том числе в рамках акции волонтёры поздравили женщин-ветеранов Великой Отечественной войны. «8 марта в рамках Всероссийской акции «Вам, любимые!» волонтёры Омской области встретились с теми представительницами прекрасного пола, в адрес которых, помимо поздравлений, прозвучали и слова благодарности. Благодарность за наше мирное небо, за нашу свободную жизнь — женщинам, защищавшим страну в годы Великой Отечественной войны!» — подчеркнул специалист по работе с молодёжью регионального молодёжного центра, координатор акции «Вам, любимые!» Артём Серебренников. По его словам, увитые красными праздничными лентами букеты тюльпанов отправились к 26 омским адресатам. Об этом: «Спасибо за всё!»: в Омской области женщин-ветеранов поздравили с 8 Марта

11:26 08.03.2020 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём поздравлении с Международным женским днём 8 марта назвал женскую часть общества «нравственным каркасом России». «Российские женщины удивительным образом сочетают в себе способности строить карьеру, добиваться успехов в искусстве, творчестве, общественной и научной работе, и при этом хранить домашний очаг и заботиться о семейном благополучии. Именно женская часть нашего общества всегда была нравственным каркасом России, главным хранителем традиций и ценностей отечественной культуры», — говорится в поздравлении. Подробности в материале: Псковский губернатор назвал женщин «нравственным каркасом России»

11:31 08.03.2020 В Томской области в рамках ежегодной Всероссийской акции «Вам, любимые!» добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили с 8 Марта сотрудниц УМВД России по региону. Читайте подробнее: «Вам, любимые!»: томских женщин-полицейских поздравили с 8 Марта

11:38 08.03.2020 В Томской области в рамках ежегодной Всероссийской акции «Вам, любимые!» добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили с 8 Марта сотрудниц УМВД России по региону. 70.мвд.рф

11:43 08.03.2020 В Коченёвском районе Новосибирской области автоинспекторы в преддверии Международного женского дня строили праздничный рейд. Полицейские останавливали женщин-водителей. Для каждой был подготовлен букет тюльпанов, поздравительная открытка и памятка по безопасности дорожного движения. Читайте подробнее: Новосибирские сотрудники Госавтоинспекции подготовили «цветы для автоледи»

11:47 08.03.2020 Музыканты оркестра штаба Западного военного округа (ЗВО) пришли в гости к 100-летней защитнице блокадного Ленинграда Зое Трофимовне Зиновьевой и небольшим концертом поздравили ее с Международным женским днём, исполнив мелодии военных лет. Читайте подробнее: В Петербурге военный оркестр поздравил 100-летнюю защитницу Ленинграда

11:48 08.03.2020 Военные музыканты в гостях у Зои Зиновьевой. Фото пресс-службы ЗВО

11:49 08.03.2020 «Молодёжка ОНФ» поздравила многих женщин в Приангарье. Фото ОНФ.

11:50 08.03.2020 Заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба Народного фронта Игорь Кастюкевич поздравил персонал детского сада «Аленушка» в городе Тулуне и подарил женщинам тюльпаны и фартуки с надписью «Ты прекрасна», где изображен символ команды «Молодежка ОНФ» снегирь. Фото ОНФ.

11:58 08.03.2020 Сегодня в Тогучинском районе Новосибирской области женщин-водителей ожидала массовая проверка. Полицейские останавливали также дам-пешеходов. Однако вместо привычной просьбы «показать документы», инспекторы дарили им цветы. «Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД ОМВД России по Тогучинскому району Василий Фоменко совместно с волонтёрами Тогучинского района поздравили женщин-водителей и женщин-пешеходов с Международным праздником 8 Марта», — рассказали и в районной администрации. Подробности в материале: Новосибирский автоинспектор вместо проверки документов дарил женщинам цветы

12:04 08.03.2020 В Омской области с 8 Марта поздравили женщин — ветеранов войны. Фото: Волонтёрский центр «Позитив»

12:06 08.03.2020 Власти Новосибирской области поздравили жительниц региона с Международным женским днём. «8 марта — прекрасный повод сказать нашим любимым мамам, жёнам и дочерям о мужской благодарности и любви. Современным женщинам подвластно буквально всё — гранит науки и уют дома, руководство предприятием и воспитание детей. И мы, мужчины Новосибирской области, ценим и любим вас! Женский день — по-настоящему весенний, светлый и яркий праздник. Подобно весеннему солнцу, вы наполняете жизнь своих родных и близких радостью, заботой и теплом. Вы способны растопить лёд любых житейских невзгод и неурядиц, наполнить каждый день, проведенный с вами, светом и добротой. Дорогие женщины! Желаем вам, вашим родным и любимым здоровья, радости и счастья!» — говорится в поздравлении от имени губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и председателя Законодательного собрания региона Андрея Шимкива.

12:11 08.03.2020 В рамках акции «Вам, любимые!» 6 и 8 марта члены Омского «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» поздравили женщин, встречающих свой праздник на боевом посту. Об этом сообщили в Омском РО ВСКС. Поздравления и цветы вручили женщинам в подразделениях УМВД России по Омской области, диспетчерам Центра управления в кризисных ситуациях, единой службы 01, пожарно-спасательных частей и центральной диспетчерской 03. Читайте также: В Омске поздравили женщин, встречающих 8 Марта на боевом посту

12:14 08.03.2020 Судебные приставы Бурятии впервые приняли участие во всероссийской акции «Вам, любимые!». Как сообщили в региональном управлении ведомства, сотрудники в преддверии 8 марта поздравили женщин с праздником в торговых центрах и преподнесли им букеты цветов. Подробности в материале: Приставы в Бурятии поздравили местных жительниц с 8 марта

12:20 08.03.2020 Полицейские Ленинска-Кузнецкого поздравили женщин-автомобилистов с 8 Марта. «Каждой женщине инспекторы вручили открытки и яркие жёлтые тюльпаны. Выбор цветовой гаммы букета оказался не случаен, он ассоциируется с одним из сигналов светофора, который призывает всегда быть внимательными при управлении автомобилем», — рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области. Подробности в материале: Кузбасские полицейские дарили женщинам-водителям жёлтые тюльпаны

12:45 08.03.2020 Участники «Молодёжки Общероссийского народного фронта» поздравили жительниц Новосибирской области с 8 Марта. Они подготовили чай и цветы в новосибирском метрополитене. «Что может быть лучше цветов? Цветы и чай под землёй! «Молодёжка ОНФ» спустилась в подземку, чтобы поздравить любимых женщин с праздником 8 марта!» — отметили в региональном отделении. Читайте подробнее: «Молодёжка ОНФ» устроила для жительниц Новосибирска чаепитие в метро

12:53 08.03.2020 В Екатеринбурге команда «Молодёжки ОНФ» поздравила женщин с 8 марта прямо в городском метрополитене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил координатор молодёжного отделения в Свердловской области Иван Щербицкий. Подробности в материале: Поздравления с 8 марта настигли жительниц Екатеринбурга в метро

12:53 08.03.2020 Женщин — сотрудниц чрезвычайных служб поздравили с 8 марта в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском отделении Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Подробности в материале: Студенты поздравили с 8 марта сотрудниц экстренных служб в Екатеринбурге

13:02 08.03.2020 Калужские статистики утверждают, что в настоящее время в регионе проживают порядка 542 тысяч женщин или 53,7% от всего населения Калужской области. Среднестатистической калужанке 44,4 года (средний возраст женщины в РФ — 42,4, в ЦФО — 44,3 года). Образ сегодняшней калужанки — это жительница города со средним профессиональным образованием, которая трудится в торговле, а также на обрабатывающих производствах, в учреждениях образования и здравоохранения. Среднестатистическая калужанка замужем и имеет одного ребёнка. Об этом: В Калугастате составили образ среднестатистической калужанки

13:03 08.03.2020 Добровольцы Красноярского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили с 8 Марта сотрудниц полиции. Как сообщили в КРО ВСКС, 6 марта в рамках акции «Вам, любимые!» добровольцы подарили цветы сотрудницам Межмуниципального управления МВД России «Красноярское». Об этом: В Красноярском крае на 8 Марта вручили цветы сотрудницам полиции

13:05 08.03.2020 Добровольцы Красноярского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей приняли участие во Всероссийской добровольческой акции «Вам, любимые!». Фото: КРО Всероссийский студенческий корпус спасателей

13:31 08.03.2020 Всероссийскую акцию «Вам, любимые!» поддержали томские добровольцы-спасатели. Об этом сообщили в Томском региональном отделении Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС). Молодые спасатели совместно с председателем совета ТРО ВСКС Игорем Романцовым 8 марта поздравили женщин, оказавшихся в праздничный день на службе. Представительницам прекрасного пола подарили весенние букеты. Цветы и добрые пожелания прозвучали в адрес сотрудниц Дежурно-диспетчерской службы ТПУ, Единой дежурно-диспетчерской службы Томска, ОГБУ ТО Поисково-спасательной службы, Центрального пункта пожарной связи и Центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Томской области, Управления по делам ГО и ЧС и ПБ (112). Об этом: Томские добровольцы-спасатели вручили женщинам весенние букеты

13:35 08.03.2020 В Забайкальском крае волонтёры Победы поздравили с Международным женским днём ветерана Великой Отечественной Войны Анастасию Халикову. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор проекта Татьяна Жилина, Анастасия Сергеевна родилась в 1924 году в Чите. Уже в 19 лет ее призвали на фронт, где она была медсестрой. Как-то во время боя получила контузию в связи с подрывом поезда и долгое время не разговаривала, но после того, как восстановилась, сразу же начала работать фельдшером в Чите. Фото — «Волонтёры победы» Читайте подробнее: Волонтеры Победы поздравили с 8 Марта забайкальскую фронтовичку

13:40 08.03.2020 Сотрудниц Главного управления МЧС России по Смоленской области и пожарно-спасательные части города Смоленска, встречающих 8 Марта на рабочем посту, поздравили члены регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей в Международный женский день — в рамках акции «Вам, любимые!». Об этом: В Смоленске с 8 марта поздравили сотрудниц МЧС

13:49 08.03.2020 В Тюмени 8 Марта прошло праздничное шествие с плакатами «Дорогая, ты прекрасна!». Молодые люди устроили интерактивные конкурсы для мужчин, в том числе забег на каблуках, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России» Владимир Сбитнев. Девушкам Тюмени на улицах дарили цветы. Сладкие призы добывались в конкурентной борьбе. Тюменцы узнали, как нелегко пробежать 20 метров со спутницей на руках. В этом конкурсе победила пара из Ялуторовска — Ярослав и Мария. Но самым жарким стал мужской забег на каблуках. Ведь молодым людям пришлось это сделать в женской одежде и при макияже. Больше всех призёров было в конкурсе на экспресс-комплимент милым дамам. Читайте также: Тюменцы устроили 8 Марта мужское шествие и забег на каблуках

14:03 08.03.2020 В Тюмени 8 Марта прошло праздничное мужское шествие с плакатами «Дорогая, ты прекрасна!». Фото пресс-службы «Молодой гвардии «Единой России» по Тюменской области

14:07 08.03.2020 В Москве музыканты Росгвардии специально для женщин провели праздничный концерт и подарили цветы. Мероприятие состоялось на «нулевом километре», возле Красной площади. Импровизированный концерт на «нулевом километре», прямо у стен Кремля, мгновенно собрал плотное кольцо зрительниц. В кругу зрителей были женщины самых разных возрастов и национальностей — испанки, японки, француженки, юные бразильянки.

14:18 08.03.2020 Музыка в исполнении саксофонистов и поздравления звучали сегодня в троллейбусе № 3 в Рязани, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Всем женщинам-пассажирам подарили цветы. Так волонтёры создают праздничное настроение и поздравляют всех с 8 Марта. Читайте также: В рязанском троллейбусе 8 Марта играли на саксофоне

14:33 08.03.2020 Марш в защиту прав женщин прошел Алма-Ате. Об этом: В Алма-Ате прошел марш в защиту женщин

14:47 08.03.2020 Воронежские добровольцы присоединились к акции «Вам, любимые!» которая проводится во всех регионах России, а также за рубежом 8 марта. Цель акции — поздравить женщин, в том числе тех, кто в праздник работает. Об этом: Воронеж присоединился к акции «Вам, любимые!»

14:48 08.03.2020 Разноцветные тюльпаны, улыбки и поздравления дарят 8 марта волонтёры на улицах и в общественных местах Брянска. Читайте также: В Брянске 40 волонтёров дарят женщинам цветы

15:02 08.03.2020 В Липецкой области в преддверии Международного женского дня 8 марта прошла акция «Ты прекрасна», организованная «Молодёжкой ОНФ». Волонтёры отправились поздравлять женщин в Липецкий городской родильный дом. Также они посетили Введенский геронтологический центр в селе Введенка Липецкого района. Женщинам дарили поздравительные открытки, цветы и организовали чаепития. Об этом: Волонтёры поздравили с 8 марта женщин в липецких учреждениях

15:33 08.03.2020 Тамбовские волонтёры поздравили жительниц областного центра с Международным женским днём — регион присоединился к общероссийской акции «Вам, любимые!». Подробности в материале: Более двух тысяч тамбовчанок поздравили волонтёры

15:43 08.03.2020 8 марта косовские женские организации отмечают протестами и забастовками — женщины заявляют, что им нечего праздновать в Международный женский день, поскольку в патриархальном обществе они по-прежнему подвергаются дискриминации. Об этом: Косоварки отмечают 8 марта забастовками и протестами: нечего праздновать

16:04 08.03.2020 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил женщин в связи с Международным женским днем 8 марта. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на послание главы государства. Читайте также: Эрдоган поздравил женщин с 8 марта

17:08 08.03.2020 Реджеп Тайип Эрдоган поздравляет женщин с 8 марта. Цитата Twitter.com/Recep Tayyip Erdoğan

17:21 08.03.2020 «Героини праздника — мамы, дочери, сестры, бабушки, жены — те, кто ежедневно создают уют в наших домах. И пусть каждая женщина-девушка ежедневно слышит слова #ВсеДляТебя» — подчеркнул участник команды «Молодёжка ОНФ» в Омской области Иван Семынин. По его словам, в праздничный день каждая женщина должна почувствовать внимание и заботу со стороны мужчин. Подробности в материале: «Молодёжка ОНФ» поздравила омичек с 8 Марта

17:23 08.03.2020 Участники «Молодёжки ОНФ» поздравили жительниц Омской области с 8 Марта. Фото: «Молодёжка ОНФ» — Омская область

17:23 08.03.2020 Заслуженный артист России Станислав Дужников и Студенческий корпус спасателей поздравили сотрудниц Центра экстренной психологической помощи (ЦУКС) управления МЧС по Москве с Международным женским днём. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Читайте также: В Москве находящихся на дежурстве сотрудниц МЧС поздравили с 8 марта

17:38 08.03.2020 Заслуженный артист России Станислав Дужников поздравил женщин ЦУКС ГУ МЧС России по Москве. Moscow.mchs.ru

18:33 08.03.2020 Более тысячи тюльпанов раздали женщинам в центре столицы Калмыкии Элисты волонтёры в рамках уже ставшей традиционной акции «Вам, любимые» 8 Марта Об этом: Калмыкия присоединилась к акции «Вам, любимые!»

18:58 08.03.2020 Тюльпаны. Дарья Драй ИА REGNUM

19:55 08.03.2020 Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей приняли активное участие во Всероссийской добровольческой акции «Вам, любимые!». В Москве 8 марта они поздравили сотрудниц МЧС, сообщает пресс-служба организации. Читайте также: Добровольцы студенческого корпуса спасателей поздравили женщин МЧС

20:52 08.03.2020 Добровольцы ВСКС поздравили женщин МЧС с 8 марта. Пресс-служба ВСКС

22:17 08.03.2020 В Югре судебные приставы-исполнители приняли участие в акции «Вам, любимые!», поздравив женщин Ханты-Мансийского автономного округа с Международным женским днём. Милым дамам были вручены в подарок цветы, поздравительные открытки и памятки о сервисе «Банк данных исполнительных производств». Читайте также: В Югре судебные приставы дарили любимым землячкам цветы Пресс-служба УФССП России по ХМАО.

23:24 08.03.2020 В ямальском городе Ноябрьске студенты-спасатели поздравили женщин, которые несут службу в праздничный день 8 Марта. Многие представительницы прекрасной половины человечества в Международный женский день замечательный праздник несут службу и от их работы зависят жизни. Молодые люди из Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили и поблагодарили сотрудниц Единой дежурно-диспетчерской службы города Ноябрьска. Они с восхищением отметили, что при добросовестном несении службы женщины умудряются быть прекрасными мамами и хранительницами семейного очага. Читайте также: Женщины-спасатели Ямала 8 Марта получили подарки от волонтёров

23:44 08.03.2020 В ямальском городе Ноябрьске студенты-спасатели поздравили женщин, которые несут службу в праздничный день 8 Марта. Фото Ямало-Ненецком РО ВСКС.

13:58 09.03.2020 В Кургане прекрасная половина города получила цветы, поздравления и массу комплиментов от мужского состава регионального отделения «Молодёжки ОНФ». Читайте подробнее: Тюльпаны, улыбки и восхищение: в Кургане прошла акция «Ты — прекрасна!» Фото курганского регионального отделения «Молодёжки ОНФ»

14:03 09.03.2020 Поздравительный ролик в Международный женский день на своих страницах в Instagram опубликовали Станислав Дужников, Павел Деревянко, Алексей Кортнев, Антон Шастун, Евгений Стычкин, Гарик Харламов и другие актёры театра и кино. Подробности в материале: Звёзды театра и кино поздравили женщин России с 8 Марта

03:37 Приморские предприниматели возмущены бездействием властей в отношении множества нелегальных точек, торговавших цветами накануне и в день 8 марта. Читайте также: Предприниматели Приморья возмущены бездействием правоохранителей