8 марта: как отмечают Международный женский день в РФ и мире — все новости
8 марта в России и мире отмечается Международный женский день. К этому празднику приурочены различные мероприятия.
Все новости о ходе празднования — в трансляции ИА REGNUM.
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Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко в преддверии 8 Марта запустил цветочный флешмоб — он побывал в роддоме Южно-Сахалинска и подарил цветы акушеру-гинекологу Татьяне Морозовой.
Читайте также: Губернатор Сахалина запустил в роддоме цветочный флешмоб
Чего хотят женщины на 8 Марта? Косметику или ювелирные украшения, говорится в материалах исследования, проведённого ранее сервисом «Авито».
Об этом: Российские женщины назвали самые желанные подарки к 8 марта
Впрочем, большинство женщин считают, что главное — это не подарок, а внимание.
Но мужской половине населения всё равно приходится попотеть над тем, чтобы было и оригинально, и недорого.
В Перми пассажиркам трамвая в честь 8 Марта будут дарить цветы и стихи. Акцию проведут 6 марта.
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Также читайте: Российские женщины назвали самые желанные подарки к 8 марта
Один из распространённых подарков на 8 марта — это цветы. Цены на них в этот праздник традиционно поднимаются, и флористы призывают мужчин, желающих сэкономить, подумать о покупке букетов заранее.
Об этом: Флористы Тюмени сообщили о грядущем подорожании цветов
В Тюмени розы стоят 80−100 рублей, а тюльпаны — примерно 60. К 8 Марта цены поднимутся на 20−25%.
В Москве всем женщинам сделали просто шикарный подарок. 8 марта общественный транспорт для них будет бесплатным.
В свой день дамы смогут бесплатно воспользоваться метро, МЦД и МЦК, наземным общественным транспортом, а также пригородными электричками.
В Госдуме идет активная подготовка к празднованию 8 марта, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта. В нижней палате парламента активно идет торговля цветами — в один из павильонов завезли коробки и ящики с цветами, украшают и лифты.
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Также об этом: 8 марта в Москве женщины смогут бесплатно ездить на общественном транспорте
Не остались без подарка и автомобилистки. 8 и 9 марта парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной.
В 18 парках Москвы 8 марта пройдут концерты, цветочные забеги, флешмобы и мастер-классы. Посещение большинства мероприятий бесплатное.
Также 8 марта в парках можно будет покататься на коньках, станцевать зумбу, создать красивый букет, а в некоторых парках оборудуют фотозоны с композициями из живых цветов.
А ещё посетительницам подарят тюльпаны. Их заготовят больше 10 тысяч штук.
Также по теме: Парки Москвы подготовили к 8 марта праздничную программу
Впрочем, по всей России женщин уже поздравляют, задолго до официального дня.
В Государственной думе сегодня празднично.
Фото: Ольга Зенькович, ИА REGNUM.
Напомним, что в 2020 году 8 марта приходится на воскресенье. В связи с этим жители России будут отдыхать три дня: 7, 8 и 9 марта.
В парках Ростова-на-Дону тоже пройдут мероприятия к Международному женскому дню.
Подробно: В парках Ростова-на-Дону отметят 8 марта
Кстати, погоду в Ростове-на-Дону обещают 8 марта праздничную: ясно и плюс 18 градусов.
Ещё о подарках. Цветы являются самым популярным в России подарком к 8 марта, считают в Гильдии маркетологов. Также женщинам покупают конфеты, шоколад, косметику и прафюмерию. Не обходится и без различных гаджетов и аксессуаров к ним, белья и галантереи.
Также женщинам дарят билеты в театр или кино, поход в ресторан или клуб, подарочные сертификаты, посуду, бытовую технику и спортивные товары и принадлежности.
На подарок тратится от 300 рублей до 150 тысяч. В среднем — полторы-две тысячи рублей.
Читайте подробно: Маркетологи рассказали, что покупают для женщин к 8 марта
Праздничную программу подготовили музеи, кинотеатры и выставочные залы Краснодарского края в преддверии 8 Марта.
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Мострансавто организует салоны красоты в автобусах предприятия. Профессиональные визажисты и стилисты по прическам сделают жительницам Московской области экспресс-макияж или укладки. Акция состоится в предпраздничный рабочий день — 6 марта. Услуги будут бесплатными. Специальные автобусы будут ждать на привокзальных площадях автовокзалов и автостанций предприятия в Мытищах, Домодедове и Павловском Посаде.
К женскому дню букеты бывают не только из традиционных тюльпанов.
Экономисты посчитали, как изменилась в Ленинградской области стоимость традиционных подарков к первому празднику весны в 2020 году по сравнению с прошлым годом. Подорожание традиционных товаров оказалось совсем небольшим.
Читайте также: Подсчитана средняя стоимость подарка к 8 марта жительницам Ленобласти
Организатор форума, председатель Новгородской областной думы Елена Писарева, отметила, что областной женский форум проводится второй год подряд.
«В высоком темпе современного мира женщины успевают всё: быть заботливыми женами и любящими матерями, успешно реализовывают себя в работе и любимом хобби, являются активными участниками общественной жизни. Женщина, как никто другой, умеет направить дело в нужное русло и добиться результата», — отметила Елена Писарева.
Подробности в материале: В Великом Новгороде состоялся областной женский форум
«Есть вещи, которые нужно менять. Например, сейчас выплата по временной нетрудоспособности зависит от стажа. Молодая мама, начинающий специалист, если у неё болеет ребенок, получает компенсацию только в размере 50% зарплаты. Мы хотим озвучить эту проблему», — заявил губернатор Новгородской области, руководитель рабочей группы Андрей Никитин, выступая на областном женском форуме в Великом Новгороде.
Читайте подробнее: Новгородский губернатор: есть выплаты матерям, которые нужно менять
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил женщин с праздником 8 Марта, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.
Подробности в материале: Володин пожелал женщинам счастья, здоровья и удачи
В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале для женщин прозвучат стихи и сонеты Шекспира. Это произойдёт в сопровождении саксофонов, сообщили журналистам в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Читайте также: На вокзале в Екатеринбурге женщинам посвятят стихи и сонеты Шекспира
Стоимость символичного подарка на 8 Марта подсчитали в Рязаньстате. «Дежурный» набор из пяти сортовых роз и коробки вкусных шоколадных конфет весом 240 гр обойдётся мужчинам в 750 рублей.
Подробности в материале: В Рязани подсчитали стоимость «дежурного» и необычного наборов на 8 Марта
8 Марта в трёх зданиях омского музея имени М. А. Врубеля вход для всех женщин будет бесплатным.
Подробности в материале: Музей им. Врубеля сделал подарок омичкам на 8 Марта
Полиция Алтайского края в часть Международного женского дня проводит акцию «8 Марта — в каждый дом». Как сообщает ГУ МВД РФ по региону, для чтобы создать представительницам прекрасного пола хорошее настроение, участковые подготовили женщинам своего участка праздничные листовки и вручают их с добрыми пожеланиями.
Читайте также: Алтайские полицейские донесут 8 Марта в каждый дом
В Международный женский день, 8 марта, в большинстве российских регионов ожидаются осадки, а в ряде регионов — 25−30-градусные морозы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Читайте подробнее: Вильфанд рассказал о погоде в России на 8 Марта
В преддверии Международного женского дня за цветами оптом и в розницу жители Вологодской области и соседних регионов едут в небольшую деревню Кононово. Зимой там живут всего четыре человека. Но только в этой деревне к 8 марта могут предложить самые красивые тюльпаны.
Читайте также: Жители Вологодской области рассказали, где покупают самые красивые тюльпаны
В Тюменской области военнослужащие и сотрудники регионального управления Росгвардии раздают весенние комплименты вместе с цветами представительницам прекрасного пола. Росгвардейцев с цветами можно увидеть на улицах Тюмени, Тобольска, Заводоуковска и других населенных пунктов области.
В подарок приготовлено более тысячи цветов. Росгвардейцы поздравят и своих женщин-коллег, в том числе тех, кто уже вышел на заслуженный отдых.
Об этом: Росгвардейцы подарят тюменкам тысячу цветов
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области.
Тюльпаны. Дарья Драй © ИА REGNUM
Американский журнал Time выбрал сотню «Женщин года», начиная с 1920 года, и поместил их на обложку. Это сделано «в честь сотой годовщины получения женщинами права голоса в США».
Глава Челябинска поздравила женщин-общественниц с наступающим праздником. В преддверии 8 марта Наталья Котова встретилась с активом городского координационного Совета женщин. Это общественная организация, объединяющая женщин с активной гражданской позицией — это и предприниматели, и представители учреждений культуры и образования. Все они ведут активную общественную, социальную и благотворительную деятельность в городе, отмечены грамотами и благодарностями администрации областного центра, сообщает пресс-служба мэрии.
«Сегодня, в преддверии Международного женского дня, мы пригласили вас, чтобы поздравить с праздником. Хочу пожелать вам самого главного — здоровья. Будьте счастливы, любимы и неповторимы», — обратилась мэр Челябинска Наталья Котова к гостьям приёма.
Городской Совет женщин Челябинска проводит большую социальную работу по поддержке сирот, детей из многодетных семей и оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов. Традиционными стали рождественские елки на площадках городских театров, День мудрого человека, конкурс «Ее величество Женщина».
«К организации мероприятий привлекаются представители городского бизнес-сообщества, готовые оказать финансовую поддержку в реализации проектов. Причем с каждым годом социально активных предпринимателей становится больше», — отметила председатель Совета женщин Центрального района Вера Созыкина.
Мэр Челябинска Наталья Котова встретилась с активом городского координационного Совета женщин. Фото: cheladmin.ru
Плохие новости для жительниц Туркмении. Женщин-пенсионерок, которые занимаются бизнесом, заставляют вернуть деньги, которые были подарены им на 8 марта от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова.
В органах соцобеспечения страны заявляют, что претендовать на этот подарок не могут как безработные женщины, так и те, что оформили статус индивидуального предпринимателя.
При этом в некоторых районах Туркмении пожилых предпринимательниц заставляют вернуть подаренные им деньги не только за 2020 год, но и за всё время с момента получения ими лицензии на индивидуальную коммерческую деятельность.
Подробности: В Туркмении женщин-пенсионеров заставляют вернуть подарок к 8 марта
Напомним, что от имени президента жительницы Туркмении получают по 60 манатов (1120 рублей). Право на деньги имеют школьницы, студентки, сотрудницы государственных и частных предприятий, аспирантки, учащиеся ординатуры и докторантуры, пенсионерки, слушательницы курсов академии госслужбы со сроком обучения не менее двух учебных лет, а также воспитанницы детских садов.
Об этом: Женщинам Туркмении на 8 марта подарят по 1120 рублей
Губернатор Приморья Олег Кожемяко с приморской сцены Мариинского театра поздравил женщин края с Международным женским днём и вручил государственные награды.
Подробности в материале: Глава Приморья: женщины сердечным отношением и любовью создают гармонию
В Красноярском крае на 1 января 2019 года проживали 1531,5 тысячи женщин. Как сообщили 6 марта в Красноярскстате, это 53,3% общей численности населения края.
Средний возраст женщин Красноярского края на указанную дату — 40,8 года. Столетний юбилей в 2018 году отметила 131 жительница Красноярского края.
Читайте также: Назван средний возраст женщин Красноярского края
В Красноярске насчитывается почти 2000 водителей автобусов. Из них всего 40 — женщины. Как сообщили в мэрии, это 2% от общего числа.
Читайте также: В Красноярске работают десятки женщин — водителей автобусов
В Челябинскую область накануне Международного женского дня завезли 320 тысяч срезов цветов. Об этом сообщает областное управление Россельхознадзора.
Цветы привезли в период с 15 февраля по 4 марта. Также было завезено 14 тысяч единиц горшечных растений. Всё поступило с необходимыми фитосанитарными документами. Вредителей в цветах не выявлено.
Об этом: В Челябинскую область завезли 320 тысяч срезов цветов
Из Челябинской области в Казахстан доставили около 170 тысяч цветов. Это как ввезённые на Южный Урал из-за границы, так и выращенные в челябинских теплицах.
В Томской области и в Томске 8 марта ожидается снег, в отдельных районах сильный снег, местами порывы ветра 17−22 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону, ссылаясь на информацию Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Также в Международный женский день в Томской области прогнозируются гололедные явления, отложение мокрого снега. Видимость ухудшится, на дорогах будут снежные заносы.
Читайте подробнее: Томскую область на 8 Марта накроет непогода
В Челябинскую область цветы к 8 марта завезли в основном через аэропорты Москвы. Там товар прошёл таможенные процедуры, сообщает областное управление Россельхознадзора.
Главным цветком является роза. Её завезли из Эквадора в количестве почти 260 штук. Из Колумбии поступило 45 тысяч гвоздик, из Нидерландов — 6,5 тысячи хризантем. А Кения и Израиль поставили пять тысяч веток зелени.
Читайте подробнее: В Челябинскую область завезли 260 тысяч роз из Эквадора
Представители администрации Углегорского округа на Сахалине 6 марта поддержали цветочный флешмоб, который запустил губернатор Валерий Лимаренко. Они раздали женщинам 500 роз и 300 тюльпанов.
Подробности в материале: Чиновники на Сахалине раздают женщинам цветы
В России на сегодняшний день число женщин, выразивших желание работать водителями, выросло по сравнению с 2017 годом почти в 6,5 раз, свидетельствуют данные сервиса «Работа.ру».
Читайте также: В России число женщин-водителей с 2017 года выросло в 6,5 раз
Специалисты Роскачества в преддверии Международного женского дня дали рекомендации по выбору цветов.
Читайте также: В Роскачестве дали рекомендации по выбору цветов
С территории Челябинской области в Казахстан отправили около 170 тысяч цветов. Об этом сообщает областное управление Россельхознадзора.
Среди них часть срезов поступила в Челябинск из-за рубежа. Ещё часть была выращена в местных теплицах.
Читайте подробнее: Из Челябинской области в Казахстан доставили 170 тысяч цветов
Профсоюзы Приморья отметили, что 82% руководителей первичных звеньев организации представлены прекрасным полом.
Подразделения МЧС в Туве переведены в режим повышенной готовности. Это сделано для обеспечения высокой степени готовности в период с 6 до 9 марта 2020 года или дней празднования Международного женского дня.
Подробности в материале: Спасателей в Туве перевели в режим повышенной готовности
Глава Иркутской области Игорь Кобзев вручил общественные медали «Матери Защитника Отечества» 33 женщинам Иркутской области. Медаль была учреждена Иркутским областным советом женщин. Ее получают матери и жены, которые потеряли своих родных, выполнявших служебный долг. «Вы вырастили настоящих мужчин, героев, совершивших подвиги в горячих точках или условиях мирной жизни», — обратился Игорь Кобзев к собравшимся. Цитата с сайта правительства Иркутской области.
Сотрудники госавтоинспекции в Приморье провели праздничную акцию — всем женщинам-водителям дарили букеты цветов.
Читайте подробнее: В Приморье полиция провела акцию «Цветы для автоледи»
На Камчатке средний возраст жительницы полуострова — 40 лет. Средний возраст женщин-матерей — 28 лет.
Читайте подробнее: На Камчатке женщин больше и живут они дольше мужчин
Акцию «Цветы для автоледи» подхватили полицейские Амурской области. Сотрудники ГИБДД останавливали машины, которыми управляли женщины, и дарили им цветы.
Подробности в материале: Акцию «Цветы для автоледи» провели полицейские Приамурья
В преддверии 8 Марта ветеран Великой Отечественной войны из Омска Александра Бабицкая получила медаль в честь 75-летия Великой Победы.
Читайте также: Ветеран из Омска получила медаль в честь юбилея Победы
Министр социального развития и труда Камчатского края Евгений Меркулов поздравил в роддоме с наступающим Международным женским днём мать, родившейся накануне, тройни.
Подробности в материале: На Камчатке в канун 8 марта родилась тройня и несколько двойняшек
Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова в преддверие Международного женского дня написала много тёплых слов о женщинах, с которыми ей довелось работать:
«В Алтайском крае я возглавляю отрасль, которая не только сама по себе женского рода, но которая — так уж получается — в большей мере представлена женскими образами. Артисты, музыканты, библиотекари, научные сотрудники музеев, преподаватели, администраторы, бухгалтера, в конце концов, директора учреждений культуры — женщины в культуре встречаются чаще. Это — особенные женщины».
На фото: министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, цитата с сё странице в Facebook.
Читайте также: Алтайский министр культуры: «Мужчины умрут от бессмысленности»
В Оренбурге на железнодорожном вокзале с утра 6 марта женщины получают подарки в честь предстоящего Международного женского дня. В здании вокзала и на перроне царит праздничная атмосфера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.
Транспортные полицейские дарят сотрудницам и посетительницам вокзала тюльпаны. Ни одна из представительниц женского пола не осталась равнодушной к подарку.
Читайте также: На вокзале Оренбурга полиция раздаёт женщинам цветы
Иркутск. В преддверии Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителем Всероссийского общества автомобилистов Денисом Слободчиковым, по совместительству членом Общественного совета при региональном МВД, дарили весенние цветы иркутянкам за рулем.
Поздравлять женщин-водителей с праздником в подобном формате стало для инспекторов дорожно-патрульной службы и общественников доброй традицией, которой они не изменяют более 10 лет. И сегодня четыре экипажа сотрудников ГИБДД останавливали только автомобили, за рулем которых находились представительницы слабого пола. Полицейские поздравляли автоледи с грядущим праздником, напоминали им о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и для поддержания праздничной атмосферы дарили свежие цветы.
По словам девушек, которых остановили сегодня сотрудники дорожной полиции, эта неожиданная встреча стала не только приятным сюрпризом, но и обеспечила отличное настроение на целый день. Цитата с сайта ГУ МВД РФ по Иркутской области.
В Оренбургской области на 1 января 2019 года проживало 1048,8 тыс. женщин (53,4% населения региона), сообщает Оренбургстат.
Согласно статистике, за последние десять лет продолжительность жизни женщин увеличилась на 3,1 года и в 2018 году составила 76,9 года. Вековой юбилей отметили 108 жительниц Оренбуржья.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на торжественной встрече с женским активом Алтайского края вручил юбилейные и памятные медали.
В торжественном мероприятии под девизом «Женское лицо Победы» приняли участие 400 женщин. Это участницы войны, труженицы тыла, дети войны, узницы фашистских лагерей, их родственники, а также члены регионального отделения «Союза женщин России». Глава региона поздравил всех с наступающим Международным женским днем, пожелал счастья, здоровья и благополучия.
С 1941 по 1945 год Алтайский краевой военный комиссариат призвал и отправил на фронт 9626 женщин.
Губернатор Приамурья Василий Орлов поздравил сотрудниц благовещенского судостроительного завода с приближающимся праздником — Международным женским днём.
Подробности в материале: Губернатор Приамурья поздравил работниц судостроительного завода с 8 марта
В Ростове-на-Дону в преддверии Международного женского дня автобусы украсили изображением жёлтых тюльпанов.
Читайте также: Ростовские автобусы к 8 марта украсили жёлтыми тюльпанами
В Чувашии 8 марта особое внимание будет уделено ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Волонтёры посетят и поздравят фронтовиков. В их числе — ветеран Великой Отечественной войны, участница Курского сражения Агриппина Янович. Её призвали на фронт 17-летней девушкой в 1942 году, спасла немало жизней. Но был и особый случай: под Орлом она тащила на плащ-палатке бойца, который, как выяснилось, был из Чувашии. Но тут подошла машина, и она отправила раненого в госпиталь.
Агриппина Янович
Врио главы Чувашии Олег Николаев встретился с женщинами-лидерами республики — руководителями предприятий и организаций. В ходе общения о напомнил о подвиге женщин во время Великой Отечественной войны, в том числе в Чувашии при строительстве в 1941—1942 годах Сурского оборонительного рубежа, который «однозначно имеет женское лицо». Напомним, тогда около 170 тыс. человек, преимущественно женщины, рыли окопы, готовили линию обороны.
Читайте также: Врио главы Чувашии отметил женский подвиг на Сурском рубеже
Для Бурятии характерен высокий уровень профессиональной активности женщин — 49,7% от общего числа работающих в организациях. Об этом сообщили в пресс-центре Бурятстата в преддверии Международного женского дня.
Безработных женщин меньше, чем мужчин — 43,8% от общего количества, а их средний возраст составляет 36,2 лет. При этом во многих сферах представительницы прекрасного пола составляют подавляющее большинство работников.
Врио главы Чувашии Олег Николаев дарит женщинам цветы.
Фото: cap.ru
По данным доктора исторических наук, профессора кафедры истории России Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина Николая Козлова, в рядах Красной Армии в годы Великой Отечественной войны официально служили и воевали примерно 400 тысяч женщин, по другим данным — женщин было от 800 тысяч до миллиона. Это не считая помогавших фронту гражданских лиц: санитарок, связисток, водителей.
Мэр Красноярска Сергей Ерёмин поздравил женщин с 8 Марта. Поздравление градоначальника появилось на сайте мэрии 6 марта.
«Дорогие наши красноярки! Девчата, девушки, женщины, бабушки! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!» — обратился к женщинам Ерёмин.
Подробности в материале: 8 Марта: мэр Красноярска поздравил «девчат»
Поздравления женщинам с наступающим праздником 8 Марта под звуки скрипки звучали в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области. В такой обстановке волгоградки получали документы 6 марта, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Об этом: В Управление по вопросам миграции Волгограда пригласили скрипача
Сотрудники ГИБДД Новокузнецка в преддверии Международного женского дня устроили праздничным флешмобом. Они выставили 22 патрульных автомобиля в гигантский цветок. В темноте автоцветок засветился яркими огнями световой сигнализации — «от стебля до «распустившегося» бутона маргаритки».
Читайте также: Полицейские подарили женщинам Кузбасса гиганский цветок из машин ДПС
В Пермском крае полиция раздает подарки женской половине населения в преддверии 8 Марта. Акции проходят во всех населенных пунктах региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Прикамью.
Подробности в материале: Женщины Прикамья получают подарки от полиции
В Государственном концертном зале имени А. М. Каца в Новосибирске прошёл концерт, посвящённый Международному женскому дню. Перед его началом губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил жительниц региона с праздником.
«Почему-то мы считаем, что желания можно загадывать на Новый год. На самом деле 8 марта не менее волшебный и семейный праздник. Я считаю, что женщины имеют полное право загадывать желания и на 8 марта. Если все женщины будут в это верить, а все мужчины об этом будут знать, то желания обязательно будут сбываться. Дорогие женщины!» — сказал Травников.
Он призвал женщин загадывать желания, верить и надеяться, а мужчин любить и исполнять эти желания.
Об этом: Новосибирский губернатор: женщины вправе загадывать желания и на 8 марта
В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска прошла акция «Ты — прекрасна!». Команда региональной «Молодежки ОНФ» поздравила сотрудниц и пациенток медучреждения с Международным женским днём, сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор организации в Югре Анастасия Потехина.
Представительницам прекрасной половины человечества в перинатальном центре больницы были вручены 200 открыток и тюльпанов.
Об этом: Молодые общественники Югры поздравили женщин в перинатальном центре
В Перми утром 6 марта сотрудниц городской Госавтоинспекции ждал сюрприз. Женщины получили подарки в честь Международного женского дня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Пермском краю.
Пермь присоединилась к акции «Вам, любимые». Представители Всероссийской общественной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» и волонтеры содружества выпускников детских домов приехали к женщинам в погонах и вручили им цветы и поделки, сделанные воспитанниками детдомов. Традиционно праздничными весенними цветами стали тюльпаны.
Читайте подробнее: В Перми рабочий день женщин — автоинспекторов начался с сюрприза
Сотрудники Госавтоинспекции Барнаула поздравили женщин с наступающим праздником. Сегодня, 6 марта, в преддверии празднования Международного женского дня, они с самого утра начали делать женщинам подарки, поднимать настроение и желать хорошего дня.
Первым получить поздравление выпало автоледи, которые пришли в Регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД для замены или выдачи водительского удостоверения. Автоинспекторы поздравили прекрасных дам, пожелали им безаварийных дорог и только положительного водительского опыта.
Затем с представителями Общероссийского народного фронта и сотрудниками «АвтоСпасРегион» дарили милым женщинам цветы и сувениры, желали всех благ, счастья, добра, ну и, конечно, напоминали о соблюдении транспортной дисциплины. В свою очередь, женщины благодарили сотрудников ГИБДД за оказанное внимание и весеннее настроение, которое им подарили люди в форме. Цитата пресс-службы ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.
С прекрасным праздником весны женщин-водителей поздравил эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Алтайском крае Алексей Паженцев. Совместно с представителями ОГИБДД УМВД России по городу Барнаулу женщинам и девушкам вручили цветы, а также пожелали тепла и любви в сердцах, замечательного настроения и прекрасного самочувствия. Цитата с сайта ОНФ.
Традиционную акцию «Цветы для автоледи» в преддверии праздника 8 Марта проводят сотрудники ГИБДД на территории всей Белгородской области. Кроме букетов полицейские дарят женщинам за рулём стихи и напоминают о важности соблюдения дорожных правил.
Читайте также: Белгородские полицейские вышли в «цветочный патруль»
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в канун 8 марта поздравил коллектив хлебокомбината.
https://twitter.com/O_Kuvshinnikov/status/1235882347402350592
42 человека, отметивших 100 лет со дня рождения, проживает в Брянской области. Такие данные 6 марта представили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ. 88% долгожителей — женщины.
Читайте также: В Брянской области 42 человека перешагнули вековой юбилей
Массовые проверки и рейдовые мероприятия по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения пройдут во всех районах Ивановской области 7−9 марта.
Читайте подробнее: В Ивановской области пройдёт рейд по выявлению пьяных водителей
В преддверии празднования Международного женского дня алтайские следователи предупредили госслужащих о запрете на принятие и дачу подарков. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления по Республике Алтай.
Однако ограничения касаются подарков в связи с выполнением служебных обязанностей. Как отмечается, получение подарков должностными лицами создаёт условия для конфликта интересов и ставит под сомнение объективность принятых решений.
Читайте подробнее: Перед 8 марта в СКР предупредили об ответственности за принятие подарков
В Перми участники команды «Молодёжка ОНФ» организуют акции в честь Международного женского дня в образовательных учреждениях. С утра, 6 марта, акция «Ты — прекрасна!» проходит в Пермском техникуме промышленных и информационных технологий им. Б. Г. Изгагина, сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор «Молодёжки ОНФ» в Пермском крае, член регионального штаба ОНФ Дмитрий Варанкин.
Ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова Елена Кудряшова поздравила женщин с 8 марта.
«Дорогие женщины — многоуважаемые коллеги, партнёры, подруги! Примите самые искренние поздравления с прекрасным весенним праздником — Международным женским днем 8 Марта!
Этот замечательный праздник наших бабушек и мам, сестёр и подруг, дочерей и внучек очень любят в каждой российской семье. Он наполнен красотой, любовью, надеждами и душевным теплом. Сегодня, как и много лет и веков назад, по-прежнему именно от женской житейской мудрости, чуткости, трудолюбия, внимания и заботы во многом зависит благополучие в семье, в любой организации, предприятии и во всей стране.
Желаю всем успехов, здоровья, счастья, любви и благополучия! И пусть ваши улыбки украшают мир и делают его добрей!», — говорится в сообщении.
Сотрудники УФССП России по Челябинской области поучаствовали в акции «Вам, любивые» в преддверии 8 Марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
Читайте подробнее: Челябинские приставы поздравили женщин и напомнили им о долгах
Торжественная церемония вручения государственных наград РФ и Дагестана женщинам, внесшим вклад в развитие республики, состоялась в Махачкале в преддверии 8 марта. Различными наградами отмечены 28 женщин.
Об этом: В Дагестане вручили госнаграды женщинам, внесшим вклад в развитие региона
Самым популярным видом отдыха у россиянок стал пляжный. Результаты опроса, проведенного накануне 8 Марта, — в материале ИА REGNUM.
Об этом: Пляжи, деньги и любовь: как путешествуют жительницы России
Цветы в Москве: от 30 рублей тюльпаны, от 40 рублей розы. Готовые букеты продают от 1200 рублей. Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.
Об этом: Мимозы, тюльпаны, розы: какие цветы предлагают к 8 марта
В Курске в преддверии 8 Марта прошла конференция «Перспективы развития женского предпринимательства в регионе». В области почти 1,5 тысячи женщин руководят предприятиями. Половиной фирм в сфере торговли, общепита и бытового обслуживания руководят женщины.
По словам председателя регионального комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаила Аксенова, в январе 2020 года в Курской области был принят новый порядок предоставления микрозаймов. Сниженную ставку в 5% годовых предлагают индивидуальным предпринимательницам или учредительницам юридических лиц.
Об этом: Калужским предпринимательницам к 8 марта предложили льготные займы
Федеральные и региональные награды вручил губернатор Тверской области Игорь Руденя 6 марта в преддверии Международного женского дня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Торжественное мероприятие состоялось в Тверском академическом театре драмы.
Об этом: Игорь Руденя вручил жительницам Тверской области награды
Мурманский губернатор Андрей Чибис, поздравив коллег, отправился с приятной миссией на остановку общественного транспорта.
В Оренбурге утро рабочего дня 6 марта началось с цветов под звуки саксофона. Мужчины-коллеги и волонтеры-спасатели приготовили для женщин в погонах сюрприз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
В преддверии Международного женского дня в адрес сотрудниц полицейского ведомства звучали поздравления. В холле здания УМВД региона мужчины дарили женщинам дарили розы. Поздравить сотрудниц полиции пришли студенты Всероссийского студенческого корпуса спасателей с весенними тюльпанами и праздничными открытками.
Об этом: Для сотрудниц полиции в Оренбурге приготовили розы и тюльпаны
В Оренбурге 6 марта на улице, в транспорте, на работе представительниц женского пола ждали подарки. В рамках акции «Ты — прекрасна!», приуроченной к празднованию Международного женского дня, команда «Молодежки ОНФ» раздавала поздравительные открытки, сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор «Молодежки ОНФ» Евгений Пущаев.
Об этом: В Оренбурге женщинам на улице и на работе раздавали подарки
Подполковник Росгвардии Юлия Ильина в преддверии Международного женского дня рассказала ИА REGNUM о своей непростой работе.
Читайте подробнее: Подполковник СОБРа: о работе женщины под пристальным вниманием мужчин
Сегодня, 6 марта, в Сыктывкаре состоялось торжественное собрание, посвящённое Международному женскому дню.
«Дорогие, милые, замечательные, любимые, уважаемые женщины! В этот замечательный праздник хочется пожелать вам бесконечной любви, счастья и благоденствия. Пусть вас чаще удивляют приятными поводами, пусть вас изумляют только хорошие события. Пусть ваши лица всегда будут лучезарны улыбками. Пусть родные и близкие всегда будут рядом, а ваши семьи будут полны, живы и здоровы. С праздником!» — пожелал глава республики Коми Серей Гапликов.
Фото: rkomi.ru
Представители «Единой России» сегодня на набережной Архангельска дарили женщинам цветы.
Проезд в общественном транспорте Москвы будет бесплатным для женщин в Международный женский день. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Подробности в материале: Проезд в общественном транспорте Москвы 8 марта будет бесплатным для женщин
В Сургуте (ХМАО) в ночь с 7 на 8 марта цветочные магазины и ларьки будут работать круглосуточно.
Самые популярные цветы, по словам представителей торговли, у сургутских мужчин — краснодарские тюльпаны, которые продаются за 130 рублей за штуку.
Пресс-служба сургутского аэропорта сообщает, что с начала марта в экономическую столицу Югры завезли более трёх тонн различных цветов из Кубани и Москвы.
В Калуге автоинспекторы, педагоги и представителями отряда ЮИД 6 марта поздравили с праздником женщин-водителей. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела ГИБДД УМВД России по г. Калуге Екатерина Линькова.
В ходе рейда по обеспечению безопасности дорожного движения полицейские останавливали автомобили, которыми управляли женщины, чтобы поздравить с наступающим праздником и подарить цветы.
Читайте подробнее: На калужских автодорогах поздравили женщин за рулём
Свердловские добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили женщин — сотрудниц силовых структур в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении корпуса.
6 марта 2020 года студенты поздравили сотрудниц УФМС, 62 сотрудниц отдела полиции на улице Челюскинцев, а также сотрудниц кинологической службы. Очаровательным дамам дарили цветы, им говорили самые благие пожелания.
Поздравления проходили в рамках всероссийской акции «Вам, любимые!».
Читайте подробнее: Сотрудниц силовых ведомств в Екатеринбурге поздравили студенты-спасатели
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил государственные награды отличившимся военнослужащим и служащим женщинам. Награждение приурочено к празднованию Международного женского дня. Государственные награды из рук министра получили девять женщин-военнослужащих и служащих военного ведомства. По окончании награждения перед женщинами выступили Олег Газманов, Гоша Куценко и Зара, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Сегодня в Вооружённых силах сорок с лишним тысяч представительниц прекрасного пола носят погоны военнослужащих, они лечат, обеспечивают связь, одевают и кормят. Сегодня они находятся там, где тяжелее всего, воюют вместе с нами против международного терроризма», — заявил Сергей Шойгу перед церемонией вручения наград женщинам-военнослужащим и служащим оборонного ведомства.
Сегодня в Вооружённых силах России — свыше 41 тысячи военнослужащих-женщин. Из них более 30 тысяч женщин проходят службу на должностях солдат и сержантов, около семи тысяч имеют воинские звания прапорщиков и мичманов. Около четырёх тысяч — офицеры, в том числе 44 полковника.
В военных учебных заведениях обучается 1150 девушек. Почти 1460 являются федеральными государственными гражданскими служащими.
За успехи в военной службе в 2019 году государственные награды получили 128 женщин, в том числе 24 — боевые награды. Ведомственными наградами Минобороны отмечены почти 8 тысяч женщин.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил петербурженок с Международным женским днем на традиционном концерте в Большом концертном зале «Октябрьский». «Петербург — особенный город, он всегда во многом опережал свое время. Именно в нашем городе впервые в России стали отмечать 8 марта», — сказал глава Северной столицы. Он напомнил, что первые в России женщины с высшим образованием — архитекторы, юристы, врачи и фармацевты — получили дипломы и стали практиковать именно в Петербурге. «В трудные военные годы женщины работали наравне с мужчинами, защищали Родину, достойно несли все испытания, выпавшие на долю страны. Хочу выразить особую благодарность ветеранам войны, блокадницам», — сказал Беглов, пожелав петербурженкам «успехов, удачи, любви, тепла, семейного счастья, благополучия, чтобы всегда в вашем доме был смех, всегда пахло пирожками, уютом и добром».
Девушек на военной службе встретишь не часто и, как правило, на должностях, не связанных с риском для жизни. Оттого вдвойне удивительно знать, что представительницы прекрасного пола не просто предпочли службу, но и выполняют её в подразделениях специального назначения, деятельность которых засекречена. С одной из таких — подполковником Росгвардии Юлией Ильиной в преддверии Международного женского дня побеседовал корреспондент ИА REGNUM.
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Воспитанники Нахимовского Военно-морского училища в Петербурге проехали на двухпарусном буере вдоль борта легендарного крейсера «Аврора» на Петроградской набережной, на ходу вручая цветы женщинам и девушкам. После заезда на буере весь личный состав училища построился на плацу. Нахимовцы исполнили в честь женщин-педагогов училища свою главную песню — «Марш нахимовцев», прочитали стихи, а затем вручили им букеты.
В Югре сотрудники полиции вышли на улицы, чтобы не только обеспечить безопасность представительниц прекрасного пола, но и для поздравлений с Международным женским днём. Мужчины в погонах дарили землячкам цветы и коробки конфет.
В акции «Вам, любимые!» участвуют полицейские всей Югры. В Нефтеюганске к поздравлениям присоединились юнармейцы. Специально к празднику они изготовили световозвращающие брелоки, которые вручали женщинам, которые переходили проезжую часть.
В городе Советском мужчины подразделения по делам несовершеннолетних с подарками пришли к женщинам, состоящим на учёте в полиции и вставших на путь исправления, а также к многодетным матерям. А сотрудники отдела по вопросам миграции по Советскому району поздравили обратившихся в эти дни в службу не только цветами, но и 30% скидкой на госпошлину, оплаченной на сайте госуслуг.
Не забыты и ветераны органов внутренних дел. Женщин, разделивших наравне с мужчинами сложною службу защиты населения и соблюдения правопорядка, поздравляют особо руководители подразделений УМВД по ХМАО — с чаепитиями и благодарностями за опыт, переданный следующим поколениям полицейских.
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Полицейские Югры в ходе акции «Вам, любимые!» поздравляют землячек на улицах и дорогах городов региона, а также ветеранов службы.
В Зауралье в ходе акции «Вам, любимые!» студенты — спасатели поздравили сотрудниц полиции с Международным женским днём. Цветы и открытки были вручены шестидесяти женщинам в погонах
Об этом: «Вам, любимые!»: студенты-спасатели поздравили в Зауралье сотрудниц полиции
В Курганской области в ходе акции «Вам, любимые!» студенты — спасатели поздравили сотрудниц полиции с Международным женским днём.
Фото пресс-службы УМВД России по Курганской области.
Тюменские пожарные вручили более 100 тюльпанов землячкам, поздравляя с Международным женским днём. Вместе с цветами тюменки получили памятки с противопожарными рекомендациями.
Акция «Вам, любимые!» проводится с 2014 года и тюменские пожарные стараются организовать её каждый раз в необычном формате. Раньше использовали американскую пожарную машину, раритетный советский автомобиль. В 2020 году в акции приняли участие дети в ретро-форме огнеборцев — делается всё это, чтобы порадовать прекрасную половину человечества.
Читайте подробнее: Пожарные Тюмени поздравили землячек с 8 Марта под звуки духового оркестра
Тюменские пожарные вручили более 100 тюльпанов землячкам. В 2020 году в акции «Вам, любимые!» приняли участие дети в ретро-форме огнеборцев.
Фото ГУ МЧС России по Тюменской области.
Поздравление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Международным женским днем было опубликовано 7 марта пресс-службой главы государства.
В Псковской области матерям, воспитывающим десять и более детей, подарят вместительные автомобили. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников, который встретился с многодетными матерями в преддверии Международного женского дня.
«Мы изучили направленные в наш адрес актуальные для ваших семей вопросы, и среди них в первых строках всегда находился автомобиль. Поэтому мы идем на такой шаг. С вашей стороны необходимо направить в комитет по социальной защите Псковской области пожелания по их комплектации», — отметил глава региона.
По словам Михаила Ведерникова, речь идёт об автомобилях «Газель Бизнес», в которых 13 посадочных мест.
Подробности в материале: Псковским матерям с десятью детьми подарят вместительные автомобили
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов оригинально поздравил женщин с 8 Марта, сыграв на рояле «Тень твоей улыбки» композитора Джонни Мэндела. Видео появилось в аккаунте Instagram главы региона
«С праздником вас, наши дорогие и любимые!», — сопроводил Дмитрий Артюхов видео.
Читайте также: Губернатор Ямала в честь 8 Марта сыграл на рояле классику ХХ века
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов исполняет композицию «The Shadow of Your Smile» («Тень твоей улыбки»).
Выставка на тему «Славные дочери Отечества», посвященная женскому подвигу в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн, открылась в преддверии Международного женского дня в калужском объединённом музее-заповеднике.
Об этом: В калужском музее открылась выставка «Славные дочери Отечества»
В Челябинской области активисты Молодёжки ОНФ поздравили женщин с Международным женским днём. Они вручили им поздравительные открытки, сообщает пресс-служба организации.
Поздравления прошли в рамках всероссийской акции «Ты прекрасна». Открытки, а также добрые пожелания получили студентки и сотрудницы Челябинского филиала РАНХиГС. Также волонтёры поздравили работниц магазинов, водителей и пассажиров общественного транспорта и случайных прохожих.
Подробности в материале: «Ты прекрасна»: Молодёжка ОНФ поздравила челябинок с 8 марта
В Свердловской области ночью 8 марта резко усилится ветер. Он ожидается до 25 метров в секунду, сообщает областное управление МЧС.
7 марта сила ветра достигала 20 метров в секунду. Таким образом, в Международный женский день порывы усилятся.
Подробности в материале: В Международный женский день Урал накроет ураганный ветер
В Кузбассе в Юрге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии посетили приют для бездомных животных и поздравили женщин-волонтёров, работающих в организации, с наступающим Международным женским днем, порадовав их букетами весенних цветов.
Росгвардейцы также приготовили подарки для обитателей приюта в виде корма для кошек и собак. Сотрудники Росгвардии регулярно посещают юргинский пункт временного пребывания для бездомных животных, помогая добровольцам в уборке территории, а также в обеспечении животных питанием.
В Калуге 7 марта временно исполняющий обязанности губернатора Владислав Шапша встретился за чашкой чая с многодетными матерями из всех муниципалитетов региона.
Читайте также: В Калуге многодетных матерей поздравили с Международным женским днём
Бесплатным для женщин будет проезд на общественном транспорте Москвы и Московской области в воскресенье, 8 марта. Соответствующее решение приняли губернатор Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин.
Бесплатные поездки женщинам подарили на пригородных электричках, метро, наземном транспорте. Аналогичный подарок решили сделать женщинам власти Тверской области. В Ульяновске 8 марта женщины смогут бесплатно проехаться на трамвае и троллейбусе.
Читайте подробнее: Москва и область подарит женщинам на 8 марта бесплатный проезд
Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к российским женщинам.
Президент пожелал российским женщинам счастья, здоровья, любви и радости. «Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин, — напомнил Путин, ‑ и мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так. Всегда, а не только 8 марта».
В Ростовской области в преддверии 8 марта сотрудники дорожной полиции поздравили женщин-водителей с наступающим праздником и вручили автоледи цветы.
Читайте также: Сотрудники Госавтоинспекции вручили ростовским автоледи цветы
Серию митингов запланировали к проведению сторонники гендерного равенства в различных городах Пакистана, чем вызвали негодование сторонников традиционного общества, сообщает CNN.
Уже третий год подряд сторонники гендерного равенства организуют акции в Пакистане. Женщины и девушки выходят на марши с направленными против мужчин и против семьи лозунгами. «Разведенные и счастливые», — значится на одном из плакатов.
По мнению журналиста Рима Хуршида, марш феминистических организаций нарушает сложившиеся патриархальные устои и неизбежно ведет к конфликту в обществе.
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Парковка автомобилей будет бесплатной 8 и 9 марта на всех улицах Москвы, включая зоны с повышенными тарифами. Об этом объявил заместитель главы города Максим Ликсутов на сайте мэра столицы.
По его словам, плоскостные парковки со шлагбаумами, всё же, останутся платными.
Читайте также: Парковка автомобилей в Москве на праздниках будет бесплатной
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил женщин с прекрасным весенним праздником — Днем 8 марта.
«Вы наполняете наш мир красотой, несете в него нежность, вдохновляете на поступки, поддерживаете своей любовью и заботой. Желаю здоровья, счастья, благополучия», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.
В городах и сёлах Тюменской области активисты «Молодёжки ОНФ» поздравили учителей, продавцов, медиков с Международным женским днём. Прекрасным тюменкам ребята вручили более 200 открыток собственного изготовления, со словами признательности и уважения.
Фото пресс-службы «Молодёжи ОНФ» Тюменской области
Заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба Общероссийского Народного фронта (ОНФ) Игорь Кастюкевич поздравил с 8 Марта персонал детского сада «Аленушка» в иркутском городе Тулуне.Поздравление многодетной матери. Фото «Молодёжка ОНФ».
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По случаю 8 Марта «Молодёжка ОНФ» проведет в социальных сетях праздничный флешмоб с хештегом #ДляТебя. Все желающие смогут разместить посты с теплыми весенними пожеланиями. Фото «Молодёжка ОНФ».
В Томской области 8 марта Всероссийская акция «Вам любимые» проходила на пяти точках.
«С утра наши ребята ездили в аэропорт, встречали женщин трёх утренних рейсов, которые прибыли из Москвы, дарили цветы, говорили приятные слова. Следующая точка — роддом № 1. Ребята также дарили женщинам цветы, говорили добрые пожелания», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM координатор Томского регионального отделения Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтёры — медики» Алексей Филимонов.
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В Оренбурге женщины-врачи, работающие в Международный женский день, получили подарки на рабочих местах, сообщил корреспонденту ИА REGNUM региональный координатор «Молодёжки ОНФ» Евгений Пущаев.
В рамках акции «Ты — прекрасна!» активисты-общественники сегодня, 8 марта, побывали на станции скорой помощи и в больнице. Поздравления и праздничные открытки получили диспетчеры скорой помощи и работники Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова.
Подробности в материале: В Оренбурге поздравили женщин-медиков, которые в праздник работают
Акция «Вам, любимые!», приуроченная к Международному женскому дню, проходит 8 марта в Омской области. В том числе в рамках акции волонтёры поздравили женщин-ветеранов Великой Отечественной войны.
«8 марта в рамках Всероссийской акции «Вам, любимые!» волонтёры Омской области встретились с теми представительницами прекрасного пола, в адрес которых, помимо поздравлений, прозвучали и слова благодарности. Благодарность за наше мирное небо, за нашу свободную жизнь — женщинам, защищавшим страну в годы Великой Отечественной войны!» — подчеркнул специалист по работе с молодёжью регионального молодёжного центра, координатор акции «Вам, любимые!» Артём Серебренников.
По его словам, увитые красными праздничными лентами букеты тюльпанов отправились к 26 омским адресатам.
Об этом: «Спасибо за всё!»: в Омской области женщин-ветеранов поздравили с 8 Марта
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём поздравлении с Международным женским днём 8 марта назвал женскую часть общества «нравственным каркасом России».
«Российские женщины удивительным образом сочетают в себе способности строить карьеру, добиваться успехов в искусстве, творчестве, общественной и научной работе, и при этом хранить домашний очаг и заботиться о семейном благополучии. Именно женская часть нашего общества всегда была нравственным каркасом России, главным хранителем традиций и ценностей отечественной культуры», — говорится в поздравлении.
Подробности в материале: Псковский губернатор назвал женщин «нравственным каркасом России»
В Томской области в рамках ежегодной Всероссийской акции «Вам, любимые!» добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили с 8 Марта сотрудниц УМВД России по региону.
Читайте подробнее: «Вам, любимые!»: томских женщин-полицейских поздравили с 8 Марта
В Томской области в рамках ежегодной Всероссийской акции «Вам, любимые!» добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили с 8 Марта сотрудниц УМВД России по региону. 70.мвд.рф
В Коченёвском районе Новосибирской области автоинспекторы в преддверии Международного женского дня строили праздничный рейд.
Полицейские останавливали женщин-водителей. Для каждой был подготовлен букет тюльпанов, поздравительная открытка и памятка по безопасности дорожного движения.
Читайте подробнее: Новосибирские сотрудники Госавтоинспекции подготовили «цветы для автоледи»
Музыканты оркестра штаба Западного военного округа (ЗВО) пришли в гости к 100-летней защитнице блокадного Ленинграда Зое Трофимовне Зиновьевой и небольшим концертом поздравили ее с Международным женским днём, исполнив мелодии военных лет.
Читайте подробнее: В Петербурге военный оркестр поздравил 100-летнюю защитницу Ленинграда
«Молодёжка ОНФ» поздравила многих женщин в Приангарье. Фото ОНФ.
Заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба Народного фронта Игорь Кастюкевич поздравил персонал детского сада «Аленушка» в городе Тулуне и подарил женщинам тюльпаны и фартуки с надписью «Ты прекрасна», где изображен символ команды «Молодежка ОНФ» снегирь. Фото ОНФ.
Сегодня в Тогучинском районе Новосибирской области женщин-водителей ожидала массовая проверка. Полицейские останавливали также дам-пешеходов. Однако вместо привычной просьбы «показать документы», инспекторы дарили им цветы.
«Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД ОМВД России по Тогучинскому району Василий Фоменко совместно с волонтёрами Тогучинского района поздравили женщин-водителей и женщин-пешеходов с Международным праздником 8 Марта», — рассказали и в районной администрации.
Подробности в материале: Новосибирский автоинспектор вместо проверки документов дарил женщинам цветы
Власти Новосибирской области поздравили жительниц региона с Международным женским днём.
«8 марта — прекрасный повод сказать нашим любимым мамам, жёнам и дочерям о мужской благодарности и любви. Современным женщинам подвластно буквально всё — гранит науки и уют дома, руководство предприятием и воспитание детей. И мы, мужчины Новосибирской области, ценим и любим вас! Женский день — по-настоящему весенний, светлый и яркий праздник. Подобно весеннему солнцу, вы наполняете жизнь своих родных и близких радостью, заботой и теплом. Вы способны растопить лёд любых житейских невзгод и неурядиц, наполнить каждый день, проведенный с вами, светом и добротой. Дорогие женщины! Желаем вам, вашим родным и любимым здоровья, радости и счастья!» — говорится в поздравлении от имени губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и председателя Законодательного собрания региона Андрея Шимкива.
В рамках акции «Вам, любимые!» 6 и 8 марта члены Омского «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» поздравили женщин, встречающих свой праздник на боевом посту. Об этом сообщили в Омском РО ВСКС.
Поздравления и цветы вручили женщинам в подразделениях УМВД России по Омской области, диспетчерам Центра управления в кризисных ситуациях, единой службы 01, пожарно-спасательных частей и центральной диспетчерской 03.
Читайте также: В Омске поздравили женщин, встречающих 8 Марта на боевом посту
Судебные приставы Бурятии впервые приняли участие во всероссийской акции «Вам, любимые!». Как сообщили в региональном управлении ведомства, сотрудники в преддверии 8 марта поздравили женщин с праздником в торговых центрах и преподнесли им букеты цветов.
Подробности в материале: Приставы в Бурятии поздравили местных жительниц с 8 марта
Полицейские Ленинска-Кузнецкого поздравили женщин-автомобилистов с 8 Марта.
«Каждой женщине инспекторы вручили открытки и яркие жёлтые тюльпаны. Выбор цветовой гаммы букета оказался не случаен, он ассоциируется с одним из сигналов светофора, который призывает всегда быть внимательными при управлении автомобилем», — рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
Подробности в материале: Кузбасские полицейские дарили женщинам-водителям жёлтые тюльпаны
Участники «Молодёжки Общероссийского народного фронта» поздравили жительниц Новосибирской области с 8 Марта.
Они подготовили чай и цветы в новосибирском метрополитене.
«Что может быть лучше цветов? Цветы и чай под землёй! «Молодёжка ОНФ» спустилась в подземку, чтобы поздравить любимых женщин с праздником 8 марта!» — отметили в региональном отделении.
Читайте подробнее: «Молодёжка ОНФ» устроила для жительниц Новосибирска чаепитие в метро
В Екатеринбурге команда «Молодёжки ОНФ» поздравила женщин с 8 марта прямо в городском метрополитене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил координатор молодёжного отделения в Свердловской области Иван Щербицкий.
Подробности в материале: Поздравления с 8 марта настигли жительниц Екатеринбурга в метро
Женщин — сотрудниц чрезвычайных служб поздравили с 8 марта в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском отделении Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
Подробности в материале: Студенты поздравили с 8 марта сотрудниц экстренных служб в Екатеринбурге
Калужские статистики утверждают, что в настоящее время в регионе проживают порядка 542 тысяч женщин или 53,7% от всего населения Калужской области. Среднестатистической калужанке 44,4 года (средний возраст женщины в РФ — 42,4, в ЦФО — 44,3 года). Образ сегодняшней калужанки — это жительница города со средним профессиональным образованием, которая трудится в торговле, а также на обрабатывающих производствах, в учреждениях образования и здравоохранения. Среднестатистическая калужанка замужем и имеет одного ребёнка.
Об этом: В Калугастате составили образ среднестатистической калужанки
Добровольцы Красноярского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили с 8 Марта сотрудниц полиции. Как сообщили в КРО ВСКС, 6 марта в рамках акции «Вам, любимые!» добровольцы подарили цветы сотрудницам Межмуниципального управления МВД России «Красноярское».
Об этом: В Красноярском крае на 8 Марта вручили цветы сотрудницам полиции
Всероссийскую акцию «Вам, любимые!» поддержали томские добровольцы-спасатели. Об этом сообщили в Томском региональном отделении Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).
Молодые спасатели совместно с председателем совета ТРО ВСКС Игорем Романцовым 8 марта поздравили женщин, оказавшихся в праздничный день на службе. Представительницам прекрасного пола подарили весенние букеты.
Цветы и добрые пожелания прозвучали в адрес сотрудниц Дежурно-диспетчерской службы ТПУ, Единой дежурно-диспетчерской службы Томска, ОГБУ ТО Поисково-спасательной службы, Центрального пункта пожарной связи и Центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Томской области, Управления по делам ГО и ЧС и ПБ (112).
Об этом: Томские добровольцы-спасатели вручили женщинам весенние букеты
В Забайкальском крае волонтёры Победы поздравили с Международным женским днём ветерана Великой Отечественной Войны Анастасию Халикову. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор проекта Татьяна Жилина, Анастасия Сергеевна родилась в 1924 году в Чите. Уже в 19 лет ее призвали на фронт, где она была медсестрой. Как-то во время боя получила контузию в связи с подрывом поезда и долгое время не разговаривала, но после того, как восстановилась, сразу же начала работать фельдшером в Чите.
Фото — «Волонтёры победы»
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Сотрудниц Главного управления МЧС России по Смоленской области и пожарно-спасательные части города Смоленска, встречающих 8 Марта на рабочем посту, поздравили члены регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей в Международный женский день — в рамках акции «Вам, любимые!».
В Тюмени 8 Марта прошло праздничное шествие с плакатами «Дорогая, ты прекрасна!». Молодые люди устроили интерактивные конкурсы для мужчин, в том числе забег на каблуках, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России» Владимир Сбитнев.
Девушкам Тюмени на улицах дарили цветы. Сладкие призы добывались в конкурентной борьбе. Тюменцы узнали, как нелегко пробежать 20 метров со спутницей на руках. В этом конкурсе победила пара из Ялуторовска — Ярослав и Мария. Но самым жарким стал мужской забег на каблуках. Ведь молодым людям пришлось это сделать в женской одежде и при макияже. Больше всех призёров было в конкурсе на экспресс-комплимент милым дамам.
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В Тюмени 8 Марта прошло праздничное мужское шествие с плакатами «Дорогая, ты прекрасна!».
Фото пресс-службы «Молодой гвардии «Единой России» по Тюменской области
В Москве музыканты Росгвардии специально для женщин провели праздничный концерт и подарили цветы. Мероприятие состоялось на «нулевом километре», возле Красной площади.
Импровизированный концерт на «нулевом километре», прямо у стен Кремля, мгновенно собрал плотное кольцо зрительниц. В кругу зрителей были женщины самых разных возрастов и национальностей — испанки, японки, француженки, юные бразильянки.
Музыка в исполнении саксофонистов и поздравления звучали сегодня в троллейбусе № 3 в Рязани, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Всем женщинам-пассажирам подарили цветы. Так волонтёры создают праздничное настроение и поздравляют всех с 8 Марта.
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Марш в защиту прав женщин прошел Алма-Ате.
Воронежские добровольцы присоединились к акции «Вам, любимые!» которая проводится во всех регионах России, а также за рубежом 8 марта. Цель акции — поздравить женщин, в том числе тех, кто в праздник работает.
Разноцветные тюльпаны, улыбки и поздравления дарят 8 марта волонтёры на улицах и в общественных местах Брянска.
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В Липецкой области в преддверии Международного женского дня 8 марта прошла акция «Ты прекрасна», организованная «Молодёжкой ОНФ». Волонтёры отправились поздравлять женщин в Липецкий городской родильный дом. Также они посетили Введенский геронтологический центр в селе Введенка Липецкого района. Женщинам дарили поздравительные открытки, цветы и организовали чаепития.
Об этом: Волонтёры поздравили с 8 марта женщин в липецких учреждениях
Тамбовские волонтёры поздравили жительниц областного центра с Международным женским днём — регион присоединился к общероссийской акции «Вам, любимые!».
Подробности в материале: Более двух тысяч тамбовчанок поздравили волонтёры
8 марта косовские женские организации отмечают протестами и забастовками — женщины заявляют, что им нечего праздновать в Международный женский день, поскольку в патриархальном обществе они по-прежнему подвергаются дискриминации.
Об этом: Косоварки отмечают 8 марта забастовками и протестами: нечего праздновать
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил женщин в связи с Международным женским днем 8 марта. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на послание главы государства.
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«Героини праздника — мамы, дочери, сестры, бабушки, жены — те, кто ежедневно создают уют в наших домах. И пусть каждая женщина-девушка ежедневно слышит слова #ВсеДляТебя» — подчеркнул участник команды «Молодёжка ОНФ» в Омской области Иван Семынин.
По его словам, в праздничный день каждая женщина должна почувствовать внимание и заботу со стороны мужчин.
Подробности в материале: «Молодёжка ОНФ» поздравила омичек с 8 Марта
Заслуженный артист России Станислав Дужников и Студенческий корпус спасателей поздравили сотрудниц Центра экстренной психологической помощи (ЦУКС) управления МЧС по Москве с Международным женским днём. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Более тысячи тюльпанов раздали женщинам в центре столицы Калмыкии Элисты волонтёры в рамках уже ставшей традиционной акции «Вам, любимые» 8 Марта
Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей приняли активное участие во Всероссийской добровольческой акции «Вам, любимые!». В Москве 8 марта они поздравили сотрудниц МЧС, сообщает пресс-служба организации.
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В Югре судебные приставы-исполнители приняли участие в акции «Вам, любимые!», поздравив женщин Ханты-Мансийского автономного округа с Международным женским днём. Милым дамам были вручены в подарок цветы, поздравительные открытки и памятки о сервисе «Банк данных исполнительных производств».
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Пресс-служба УФССП России по ХМАО.
В ямальском городе Ноябрьске студенты-спасатели поздравили женщин, которые несут службу в праздничный день 8 Марта.
Многие представительницы прекрасной половины человечества в Международный женский день замечательный праздник несут службу и от их работы зависят жизни.
Молодые люди из Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили и поблагодарили сотрудниц Единой дежурно-диспетчерской службы города Ноябрьска. Они с восхищением отметили, что при добросовестном несении службы женщины умудряются быть прекрасными мамами и хранительницами семейного очага.
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В ямальском городе Ноябрьске студенты-спасатели поздравили женщин, которые несут службу в праздничный день 8 Марта.
Фото Ямало-Ненецком РО ВСКС.
В Кургане прекрасная половина города получила цветы, поздравления и массу комплиментов от мужского состава регионального отделения «Молодёжки ОНФ».
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Фото курганского регионального отделения «Молодёжки ОНФ»
Поздравительный ролик в Международный женский день на своих страницах в Instagram опубликовали Станислав Дужников, Павел Деревянко, Алексей Кортнев, Антон Шастун, Евгений Стычкин, Гарик Харламов и другие актёры театра и кино.
Подробности в материале: Звёзды театра и кино поздравили женщин России с 8 Марта
Приморские предприниматели возмущены бездействием властей в отношении множества нелегальных точек, торговавших цветами накануне и в день 8 марта.
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В Кузбассе военный оркестр штаба Сибирского округа Росгвардии сыграл во дворе дома, где живёт 96-летняя участница Великой Отечественной войны Анна Котенко, живой концерт. Так 25 музыкантов поздравил её с 8 Марта. А юнармейцы подарили ей сделанные своими руками тюльпаны.
«Такого я не ожидала, — поделилась с телеканалом «Россия сегодня» Анна Васильевна. — Когда я увидела этот строй большой, ну как тут не заплачешь. Такая группа с оркестром появилась, а я одна. Ради одного человека такое торжество устраивать».
Об этом: Росгвардейцы Кузбасса поздравили ветерана войны с 8 Марта живым оркестром