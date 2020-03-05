Майкоп, 5 марта, 2020, 09:54 — ИА Регнум. Все мероприятия федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» на территории Адыгеи будут своевременно выполнены. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства главы РА, заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов 4 марта на заседании Совета при полномочном представителе резидента России в ЮФО, которое в режиме видеоконференции провёл полпред Владимир Устинов. Основной темой заседания стало повышение качества питьевого водоснабжения в регионах Юга страны.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

«На сегодняшний день в ЮФО сохраняются проблемы в сфере обеспечения населения качественной питьевой водой. Так, по последним данным опросов жителей округа, почти 24% опрошенных отрицательно оценивают качество питьевой воды», — сказал Владимир Устинов.

Как отмечалось, основная проблема, которая влияет на качество воды, — это износ систем централизованного водоснабжения. Полпред напомнил, что в рамках реализации региональных мероприятий федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» президентов РФ Владимиром Путиным поставлена задача проведения строительства, реконструкции, модернизации объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки м применением самых новейших технологий очистки воды.

Как отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров, за 2019 год средства, выделенные на нацпроект, полностью освоили лишь три региона ЮФО — Адыгея, Калмыкия и Волгоградская область. В Адыгее сегодня питьевой водой население обеспечено на 100%, 85,3% жителей имеют централизованное водоснабжение. В настоящее время строится водозабор и магистральный водовод к населенным пунктам Майкопского района и города Майкопа. Всего до 2024 года в Адыгее планируется провести реконструкцию, а также построить 38 водозаборов в 50 населенных пунктах, охваченных централизованным водоснабжением. При этом будут внедряться современные методы и технологические решения, устанавливаться станции водоочистки.

«Мы понимаем важность обеспечения населения качественной питьевой водой. От этого зависит здоровье наших граждан. Я поставил задачу перед ответственными ведомствами обеспечить своевременную реализацию всех запланированных мероприятий федерального проекта», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.