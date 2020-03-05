Канны, Франция, 5 марта, 2020, 09:34 — ИА Регнум. Организаторы фестиваля сериалов CANNESERIES и медиарынка MIPTV, которые должны были пройти параллельно в Каннах с 27 марта по 2 апреля, сообщили об отмене мероприятий из-за коронавируса.

Президент CANNESERIES Флер Пеллерен признался, что трудное решение отложить фестиваль было принято из-за быстро развивающейся ситуации, а обязанность организаторов — защитить здоровье гостей, профессионалов и общественности. Пеллерен отметил, что команда работает над тем, чтобы сохранить фестиваль как красивый праздник и значимое событие.

Третий фестиваль CANNESERIES перенесен на осень и теперь пройдет с 9 по 14 октября 2020 года, одновременно с рынком MIPCOM (12−15 октября). Следующий MIPTV запланирован на 12−15 апреля 2021-го, а четвертый CANNESERIES — на 9−14 апреля 2021 года.

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