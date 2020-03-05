Киров, Калужская область, 5 марта, 2020, 12:22 — ИА Регнум. Юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» вручил ветерану войны Валентине Семёновне Малюшкиной временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной администрации.

Admoblkaluga.ru Ветерану войны Валентине Семёновне Малюшкиной вручили юбилейную медаль.

Валентина Малюшкина — ветеран Великой Отечественной войны — труженица тыла, член кировского районного Совета ветеранов, председатель первичной ветеранской организации. В декабре 2019 года ей исполнилось 95 лет. Трудовой стаж женщины составляет более 60 лет.

Калужский врио губернатора Владислав Шапша сердечно поблагодарил ветерана за доблестный труд на благо Родины, пожелал здоровья и долгих лет жизни.