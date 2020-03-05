Новосибирск, 5 марта, 2020, 07:22 — ИА Регнум. Более 500 военнослужащих бригады специального назначения Центрального военного округа, дислоцированной в Новосибирской области, десантировались в тыл условного противника во время тактико-специальных учений. Об этом сообщает пресс — служба военного округа.

Центральный военный округ Военнослужащие десантировались в тыл «врага» в Новосибирской области

«Десантирование из вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор» выполнялось военнослужащими в полной боевой экипировке с помощью парашютных систем Д-10 и «Арбалет-2» с высоты около 1000 метров», — уточняет пресс-служба округа.

Спецназ отработал учебно-боевые задачи, после чего их эвакуировали на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун».