Курган, 5 марта, 2020, 03:36 — ИА Регнум. В Кургане установили мемориальную плиту декабристу Андрею Розену в историческом сквере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Кургана Мемориальная плита декабристу Андрею Розену

Сквер-сад имени барона Розена — любимое место отдыха жителей областной столицы. Дом декабриста по улице Советской, 67 является объектом культурного наследия федерального значения. Установка мемориальной стала заключительным штрихом к реконструкционным работам, начатым в 2019 году.

Изготовление плиты стало возможным благодаря реализации проекта Ассоциации библиотекарей города «ЖЗЛ Курган», который стал победителем конкурса президентских грантов в 2019 году. Над барельефом барона Розена трудился художник-монументалист Борис Орехов. Подобные мемориальные плиты планируется установить и в других исторических местах Кургана.