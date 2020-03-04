Минск, 4 марта, 2020, 22:24 — ИА Регнум. В шахте белорусского госпредприятия по добыче калийных солей «Беларуськалий» 4 марта произошла катастрофа: перевозившая шахтёров машина столкнулась с целиком горной выработки. Водитель автомобиля скончался в больнице, около десятка шахтёров получили ранения.

Шахта

«Восемь работников были доставлены в больницу. Один из них — водитель автомобиля — от полученных травм скончался в учреждении здравоохранения. С целью осмотра места происшествия, фиксации следовой картины, сбора материала в шахту на глубину более 600 м спустилась следственно-оперативная группа», — сообщил вечером Следком Белоруссии.

По неофициальной информации, инцидент произошёл ближе к обеду в Третьем рудоуправлении «Беларуськалия» на горизонте 620 метров. Травмы шестерых пострадавших весьма серьёзны.