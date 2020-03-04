Киев, 4 марта, 2020, 22:22 — ИА Регнум. Верховная рада Украины вечером 4 марта утвердила состав нового правительства страны под руководством Дениса Шмыгаля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

В переформатированное правительство Украины вошли следующие чиновники:

— Вадим Пристайко — вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции (в правительстве Гончарука был главой МИД Украины, т. е. пошел на повышение)

— Алексей Резников — вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» (новая должность)

— Михаил Федоров — вице-премьер — министр цифровой трансформации (работал в правительстве Гончарука, сохранил свой пост)

— Арсен Аваков — министр внутренних дел (сохранил свой пост)

— Сергей Бессараб — министр по делам ветеранов (новая должность)

— Вадим Гутцайт — министр молодежи и спорта (новая должность)

— Илья Емец — министр здравоохранения (новый министр)

— Владислав Криклий — министр инфраструктуры (сохранил свой пост)

— Марина Лазебная — министр социальной политики (новый министр)

— Денис Малюська — министр юстиции (сохранил свой пост)

— Олег Немчинов — министр Кабинета министров (новый министр)

— Игорь Уманский — министр финансов (новый министр)

— Алексей Чернышов — министр развития громад и территорий (новый министр).

Вместе с тем новый премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что по разным причинам в правительстве остаются еще четыре вакантные должности — министров образования, энергетики, культуры, а также вице-премьера по экономическому развитию.

Когда будут назначены главы этих ведомств, в настоящий момент непонятно. Пока исполнять обязанности министров будут заместители.

Новые члены Кабинета министров Украины сразу же приняли присягу в Верховной раде и приступили к выполнению своих обязанностей.