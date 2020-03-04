Ярославль, 4 марта, 2020, 19:17 — ИА Регнум. Срыв четвертьфинала Кубка России по футболу в Ярославле и запрет на проведение матчей ФНЛ могут быть связаны со сменой руководства МАУ «Дирекция спортивных сооружений». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Несколько дней назад руководителем МАУ «Дирекция спортивных сооружений» была назначена Александра Артамонова. Прежний директор организации Дмитрий Литаров, возглавлявший учреждение с 2017 года, был отправлен в отставку.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией, последние месяцы управленческая деятельность «Дирекции» была почти парализована. Прежний руководитель «дорабатывал», а новый еще не был назначен. Александре Артамоновой около 30 лет, вероятно, она не имеет необходимого хозяйственного опыта и соответствующего образования для руководства стадионами такого уровня. Об этом говорит и депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин.

«Выяснилось, что руководителем дирекции спортивных сооружений всего несколько дней назад была назначена девушка, поэтому управление физкультуры и спорта мэрии города Ярославля заигралось в кадровые игры и забыло про поле. Вспомните, как мы, ярославцы, включая депутатов муниципалитета, несколько лет назад помогали убирать снег со стадиона в марте, чтобы матч состоялся!» — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин.

По данным источников ИА REGNUM, назначение Артамоновой лоббировал начальник управления физкультуры и спорта мэрии Ярославля Александр Легус. Ранее Александра Артамонова работала специалистом по закупкам «Дирекции спортивных сооружений». Именно она занималась закупками на предприятии в рамках реконструкции стадиона к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

По мнению источников ИА REGNUM, объяснение «Дирекции» о том, что трава не растет зимой, не выдерживает критики. В предыдущие сезоны трава на «Шиннике» сохранялась даже под снегом. Поле было готово к началу марта даже при отрицательных температурах. А в этом году из-за аномально теплой погоды трава растет даже в городских дворах.

Это не первая ситуация кадровых проблем в мэрии Ярославля с далеко идущими последствиями. Так, в 2019 году руководителем «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» была назначена 36-летняя юрист Елена Притворова. После этого назначения агентство не смогло своевременно организовать работы по наружному освещению города, ремонту дорог. Притворова была уволена.