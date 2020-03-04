Тамбов, 4 марта, 2020, 18:57 — ИА Регнум. На территории Тамбовской области туристический поток по итогам 2019 года увеличился на 6 процентов, что говорит об активизации туристического бизнеса, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Флаг Тамбовской области

Как отметила заместитель начальника областного управления культуры и архивного дела Валентина Ивлиева, в последние годы в регионе отмечено развитие туристической отрасли. Локомотивами развития туристической отрасли являются информационно-познавательный туризм и событийный. Все муниципалитеты Тамбовщины активно поддержали идею губернатора Александра Никитина продвигать интерес к своим территориям с помощью привлекательных событий. Интересные праздники и фестивали проходят по всей области, а многие из них входят в Национальный календарь событий России.

Согласно предварительным статическим данным, объём туристических услуг за 2019 год составил 567 млн рублей, что на 1,5% больше 2018 года. Услуги гостиниц и средств размещения — 437,4 млн рублей, рост — 2,7%. Это демонстрирует активизацию туристического бизнеса, подчеркивпют региональные власти.

Объем налоговых поступлений от работы отрасли в бюджеты всех уровней в 2019 году вырос на 7,7% и впервые превысил 1 млрд рублей.

Общий туристический поток вырос на 6%. Тамбовскую область за год посетили 953 тыс. человек, включая экскурсантов и участников событийных мероприятий. Среди них 12,3 тыс. иностранных туристов, приехавших в регион с различными целями, кроме учебы и работы.

Увеличение туристического потока свидетельствует о проявлении возрастающего интереса к тамбовскому краю. Так, общий объём инвестиций в туристические объекты в 2019 году превысил 451,4 млн рублей. В регионе были построены несколько кафе, хостел, новая база отдыха.

В этом году в регионе пройдет ряд мероприятий по продвижению туристического потенциала, состоятся новые событийные праздники. Также планируется включить в туристические маршруты Моршанский историко-художественный музей, который будет открыт в 2020 году после полной реконструкции. Предстоит масштабная подготовка к празднованию 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова, юбилей которого должен стать объединяющей концепцией, важным способом привлечения туристов в территории региона.