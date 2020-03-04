Севастополь, 4 марта, 2020, 18:54 — ИА Регнум. В составе Черноморского флота России сформирован первый экспериментальный женский экипаж, сообщает 4 марта пресс-служба Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Андреевский флаг

Экспериментальному женскому экипажу из трёх человек доверят патрульный катер типа «Раптор».

В данный момент женский экипаж катера прибыл в Санкт-Петербург для обучения и подготовки в Объединенном учебном центре ВМФ.

Решение о формировании первого женского экипажа в качестве эксперимента лично одобрил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Справка ИА REGNUM: патрульные катера типа «Раптор» предназначены для круглосуточного патрулирования прибрежной зоны на удалении до 100 миль от базы, обеспечения безопасности судов на незащищенных рейдах, доставки десанта из 20 человек, поисково-спасательных операций.

Катера «Раптор» вооружены двумя 7,62-мм пулеметами «Печенег» и дистанционно управляемым боевым модулем с 14,5-мм пулеметом.

В зависимости от высоты волн катер способен развивать скорость до 50 узлов.