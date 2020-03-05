Калуга, 5 марта, 2020, 11:36 — ИА Регнум. Швейцарские компании проявляют интерес к сотрудничеству с калужскими производителями техники для железных дорог, заявил 4 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации в России Ив Россье в Калуге на встрече с врио губернатора области Владиславом Шапшой и президентом холдинга «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) Дмитрием Пумпянским, которая состоялась на предприятии АО «Калугапутьмаш. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации области.

Admoblkaluga.ru Швейцарские компании проявляют интерес к сотрудничеству с калужскими производителями техники для железных дорог/

Гостей познакомили с работой предприятия, в том числе по выполнению экспортных заказов, образцами выпускаемой продукции. АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и его филиалы в городе Людиново и в посёлке Товарково формируют единые центры компетенции по раскрою листового проката, обработке зубчатых колес и кузнечному производству. Участники встречи изучили возможность реализации совместных проектов со швейцарскими компаниями и прежде всего вопросы взаимодействии в сфере инжиниринга, программного обеспечения, выпуске отдельных узлов для машин и механизмов при условии локализации этих производств в регионе.

«Предприятия холдинга СТМ вносят значительный вклад в экономику Калужской области. Благодаря их деятельности в области сформирован современный кластер путевого машиностроения, который занимает лидирующие позиции в России и входит в пятерку мировых производителей путевой техники», — подчеркнул врио калужского губернатора.