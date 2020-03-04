Тамбов, 4 марта, 2020, 18:51 — ИА Регнум. В Тамбовской области подведены итоги развития агропромышленного комплекса за 2019 год и озвучены предложения по развитию отрасли на 2020 год, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Одним из них стала инициатива губернатора Александра Никитина по созданию регионального совета по АПК.

Коллегия минсельхоза

Заседание коллегии управления сельского хозяйства Тамбовской области было посвящено итогам развития агропромышленного комплекса региона. В мероприятии принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. В своей приветственной речи он отметил, что АПК региона в последние годы демонстрирует устойчивую динамику роста и выразил за это благодарность всем причастным, включая сельхозпроизводителей.

По официальным данным, с 2014 года среднегодовой темп прироста производства продукции сельского хозяйства Тамбовщины составил 4,7%, что выше среднероссийского (2,9%). По итогам 2019 года отмечен рост доходности сельхозпредприятий области. Их рентабельность ожидается на уровне 14,3%, валовая прибыль превысит 21,8 млрд рублей. Таких показателей удалось достичь за счет прибыльного производства животноводческих и растениеводческих предприятий. Налоговые отчисления в бюджет области от них в 2019 году составили 2,7 млрд рублей.

В рамках коллегии было отмечено, что Тамбовская область входит в пятерку лидеров Центрального Федерального округа по производству зерна — в 2019 году намолочено свыше 3,6 млн тонн. В текущем году этот показатель планируется увеличить до 3,8 млн тонн. Сахарной свеклы предполагается произвести свыше 4 млн тонн, подсолнечника на зерно — более 700 тыс. тонн, сои — 260 тысяч тонн, картофеля — 430 тыс. тонн.

Во всех категориях хозяйств в 2020 году планируется произвести более 51 тыс. тонн плодов и ягод (2019 год — 26,6 тыс. тонн), а также продолжить работу по раскорчевке и закладке садов.

«В сфере садоводства я несколько лет назад ставил перед отраслью серьезные задачи по увеличению производства плодов и ягод, — заметил Александр Никитин. — На сегодняшний день можно точно сказать: они выполняются».

Второе место в России по итогам 2019 года Тамбовская область занимает по производству мяса в живом весе — основу составляют свинина и птица.

В 2019 году индекс производства пищевой и перерабатывающей промышленности составил 107%. Наибольший рост показало производство растительных масел (136,7% к 2018 году) и производство муки (129,2% к 2018 году).

Отдельно было отмечено, что в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Экспорт продукции АПК» Тамбовская область перевыполнила целевой показатель по экспорту на 35%.

В ходе коллегии специалисты подчеркнули, что за последние 10 лет в отраслях АПК реализовано свыше 40 значимых инвестиционных проектов, создано свыше 18 тысяч рабочих мест. Только в 2019 году в регионе реализовано 7 крупных инвестиционных проектов. Так, завершено строительство третьей очереди свиноводческого комплекса ООО «Тамбовский бекон» мощностью 65 тыс. тонн мяса в год. Введено в строй рыбоводческое производство в Мичуринском районе ООО «Агро-М» мощностью 400 тонн товарной аквакультуры в год. АО «Тепличное» запустило блок теплиц в рамках реализации проекта по реконструкции тепличного комплекса. ООО «УК «Технология тепличного роста» завершило строительство первой очереди высокотехнологичного тепличного комплекса «Мичуринский», площадью 30 гектаров. Кроме того, завершена реконструкция сахарного завода ООО «Кристалл» и строительство завода по глубокой переработке зерна — ООО «Ладесол-Тамбов». Реализован инвестиционный проект по расширению производства переработки семян подсолнечника АО «Экоойл».

В 2020 году планируется расширить производственные мощности ОАО «Токаревская птицефабрика» на 45 тыс. тонн мяса бройлера в год, продолжить реализацию инвестиционного проекта ООО «Белая Дача Фарминг» по строительству картофелехранилища мощностью 7,5 тыс. тонн, расширить производство убоя и обвалки мясной продукции ООО «Тамбовский бекон» до 6500 голов в сутки, а также провести реконструкцию сахарного и маслобойного заводов ООО «Кристалл».

В 2020 году будет продолжена работа по стимулированию открытия новых производств и поддержке инвестиционных вложений в отрасль. Для усиления эффективности Александр Никитин предложил создать региональный совет по АПК при губернаторе.

«Это необходимо для большей поддержки сельхозтоваропроизводителей, а также оперативного и эффективного решения возникающих вопросов и проблем в сфере агропромышленного комплекса», — подчеркнул глава региона.

Этот вопрос будет в дальнейшем рассмотрен ответственными ведомствами.