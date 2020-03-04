Зеленский поручил новому правительству Украины «сделать невозможное»
Киев, 4 марта, 2020, 18:50 — ИА Регнум. Новое правительство Украины под руководством Дениса Шмыгаля должно стать «правительством для людей», заявил в парламенте президент Украины Владимир Зеленский.
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Владимир Зеленский
Зеленский повторил свой тезис, что предыдущее правительство Алексея Гончарука сделало всё для себя возможное.
«Но сегодня украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное», — добавил президент.
ИА REGNUM напоминает, что ранее Рада уволила правительство Гончарука. После этого парламент Украины начал рассмотрение назначения Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра.