Няндома, Архангельская область, 4 марта, 2020, 18:45 — ИА Регнум. Юбилейную медаль к 75-летию Победы из рук губернатора Архангельской области получил участник Великой Отечественной войны Анатолий Валов. О своем визите к ветерану глава региона сообщил на своей странице «Вконтакте».

Vk.com Губернатор Архангельской области Игорь Орлов в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Валова

"Ни одна поездка в район не обходится без вручения ветеранам и участникам Великой Отечественной войны юбилейных медалей к 75-летию Победы. Все они — удивительные, сильные люди, пережившие то, что нам даже не представить, — написал Орлов. — В Няндоме живёт заслуженный ветеран Анатолий Алексеевич Валов. С первых же дней войны в составе стрелкового полка он защищал рубежи нашей Родины на Карельском фронте, затем, по окончании офицерских курсов в Московском военно-воздушном десантном училище, в звании младшего лейтенанта был направлен в один из корпусов Украинского фронта, где командовал взводом автоматчиков. Участвовал в форсировании Днепра в 1943 году, освобождал Белоруссию, Украину и Польшу. А на стене рейхстага в Берлине среди множества «автографов» оставил и запись с упоминанием родной Няндомы».

Среди множества наград Анатолия Алексеевича Ордена Отечественной войны двух степеней, Орден Красной звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу» трёх степеней.

«Вручить ему очередную медаль как еще один знак признательности за ратный и трудовой подвиг — огромная честь», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области создадут региональный архив фото‑ и видеоматериалов, содержащий воспоминания участников Великой Отечественной войны.