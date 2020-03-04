Киев, 4 марта, 2020, 18:17 — ИА Регнум. Верховная рада Украины уволила с должности премьер-министра страны Алексея Гончарука, что автоматически влечет за собой отставку всего правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная Рада Украины

За соответствующее решение проголосовали 353 депутата при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Не поддержали отставку правительства фракции «Европейская солидарность» экс-президента Порошенко и «Голос» Вакарчука.

До отставки президент Владимир Зеленский заявил, что у правительства Гончарука были некоторые достижения, но в целом оно не смогло справиться с поставленными в августе прошлого года задачами.