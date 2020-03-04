Ярославль, 4 марта, 2020, 17:11 — ИА Регнум. В ярославской «Дирекции спортивных сооружений» объяснили состояние футбольного поля стадиона «Шинник» климатическими особенностями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Твиттер ФК «Урал» Поле «Шинника»

4 марта за несколько часов до четвертьфинала Кубка России между «Шинником» и «Уралом» матч был перенесен из-за плохого состояния поля. В «Дирекции спортивных сооружений» заявили, что посеяли траву еще в январе, но она не выросла. Потому что на дворе зима.

«На стадионе проведены работы, связанные с подготовкой поля к матчу, а именно: включён обогрев, проведено «вычесывание» поля с целью удаления погибшей травы, в конце января 2020 года на поле проведён посев семян, поле укрыто материалом для создания необходимой температуры для проращивания травы, а также проведены необходимые агротехнические мероприятия (внесение удобрений, обработка гербицидами, чтобы предотвратить болезнь травы, аэрация поля и т.д.). С 14 января 2020 года по настоящее время на поле включен подогрев, чтобы поддерживать наиболее благоприятную температуру почвы, но, учитывая климатические условия, трава в это время года (февраль-март) не растет», — сообщили в МАУ «Дирекция спортивных сооружений».

В дирекции заявляют, что «проработали вопрос по улучшению травяного покрытия основной арены стадиона «Шинник». Ярославль вступил в федеральную программу «Концепция наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018», в рамках которой в 2020 году будут проведены работы укреплению травяного покрытия футбольного поля.

Но вырастет ли трава зимой 2021 года? Ведь «трава в это время года не растет».