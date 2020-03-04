«Трава в это время не растет» — Ярославль объяснил срыв матча Кубка России
Ярославль, 4 марта, 2020, 17:11 — ИА Регнум. В ярославской «Дирекции спортивных сооружений» объяснили состояние футбольного поля стадиона «Шинник» климатическими особенностями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
4 марта за несколько часов до четвертьфинала Кубка России между «Шинником» и «Уралом» матч был перенесен из-за плохого состояния поля. В «Дирекции спортивных сооружений» заявили, что посеяли траву еще в январе, но она не выросла. Потому что на дворе зима.
В дирекции заявляют, что «проработали вопрос по улучшению травяного покрытия основной арены стадиона «Шинник». Ярославль вступил в федеральную программу «Концепция наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018», в рамках которой в 2020 году будут проведены работы укреплению травяного покрытия футбольного поля.
Но вырастет ли трава зимой 2021 года? Ведь «трава в это время года не растет».