Санкт-Петербург, 4 марта, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Члены гаражного кооператива «Петроградец-4» вновь оказали сопротивление сотрудникам комитета по контролю за имуществом администрации Санкт-Петербурга, которые пришли с постановлением о сносе гаражей. Об этом ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ведомства.

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга Снос гаражей в Петербурге

Стычка представителей власти и владельцев гаражей произошла в среду, 4 марта, в Приморском районе, на Стародеревенской улице.

Напомним, 2 декабря 2019 года Комитет приступил к проведению мероприятий по освобождению гаражных боксов от имущества граждан. На земельном участке площадью больше 34,8 тысяч кв. м размещено более 900 гаражей физических лиц (КАС «Петроградец 4») в отсутствие правоустанавливающих документов.

Незаконные пользователи земельного участка в срок до 1 декабря 2019 года были должны освободить гаражные объекты от принадлежащего им имущества.

«Ранее в отношении указанного земельного участка Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга был заключен договор аренды под гаражно-боксовую автостоянку с Приморской общественной организацией Всероссийского общества автомобилистов Санкт-Петербурга. В дальнейшем указанный договор аренды был расторгнут, кадастровый учет участка прекращен», — пояснили в комитете.

Поскольку законных оснований занимать данный земельный участок под размещение гаражного комплекса у землепользователей нет, комитет и начал снос. При этом владельцы гаражей встретили чиновников «в штыки».

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Как и в декабре, жесткий отпор чиновникам оказал один из владельцев гаража, который после декабрьской «зачистки» был задержан полицией и привлечен к ответственности.

«В числе оказывавших сопротивление при проведении работ — мужчина, который в декабре бросал в нас гранаты», — отметили в комитете по контролю за имуществом.

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