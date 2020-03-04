Ярославль, 4 марта, 2020, 16:19 — ИА Регнум. Председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов назвал недопустимой ситуацию с отменой матча Кубка России между «Шинником» и «Уралом» из-за неготовности поля. Об этом он рассказал корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Стадион «Шинник»

«Для меня, как болельщика, собиравшегося сегодня поддержать нашу футбольную команду, и как руководителя областной думы, новость об отмене футбольного матча стала печальной неожиданностью. Спорт давно стал визитной карточкой Ярославской области. Подобные ситуации недопустимы. Необходимо разобраться в ситуации и сделать всё, чтобы такого не повторилось. Если будет установлена вина каких-либо должностных лиц или исполнителей, то они несомненно должны понести наказание», — сказал корреспонденту ИА REGNUMАлексей Константинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, игра ¼ финала Кубка должна была состоятся в Ярославле 4 марта, но руководство «Урала» посчитала поле не готовым к соревнованию такого уровня. В итоге РФС отменил встречу.

Футбольный стадион принадлежит мэрии Ярославля и обслуживается муниципальным учреждением «Дирекция спортивных сооружений». Он был одним из стадионов, которые получили финансирование в рамках подготовки к ЧМ-2018, но ни матчей, ни тренировок в рамках мирового чемпионата не было.