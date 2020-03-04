Ярославль, 4 марта, 2020, 16:08 — ИА Регнум. Ярославские садоводческие товарищества переходят на прямые договора со сбытовой организацией на поставку электроэнергии, в каждом садовом доме устанавливаются счетчики системы АСКУЭ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала председатель СНТ «Русь» Ярославского муниципального района Маргарита Салова.

СНТ «Русь»

«У нас энергосистема протяженностью пять километров. В общей сложности 349 участков, в весенне-летний сезон сюда приезжает более 110 человек. В общей сложности «ТНС энерго» нам по счетам фактуры выставляли 800 тысяч рублей, 200 тысяч ежегодно не добирали. Приходилось все неоплаты и потери перекладывать на соседей. Сейчас садоводы довольны. После установки АСКУЭ экономия у нас 300 тысяч рублей», — рассказала председатель СНТ «Русь» Маргарита Салова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM Ярославский областной союз садоводческих, огороднических некоммерческих объединений предлагает распространить проект консолидации и реконструкции электрических сетей садоводств на всю Россию.

«Принимаем на баланс сети садоводств. Но фактически это означает, что в 70 процентах случаев это не реконструкция, а строительство новых сетей. На сегодняшний день мы приняли от 145 садоводческих товариществ 64 трансформаторных подстанции и 550 километров линий электропередач. На сегодняшний день построено 290 километров новых линий электропередач, с увеличением сечения, которое позволяет обеспечить нормальный уровень электроэнергии и надежность. Реконструировано и построено 42 новых подстанции», — пояснил ИА REGNUM генеральный директор «Ярославской электросетевой компании» Игорь Шарошихин.

В «ЯрЭСК» готовы делится своими наработками с другими регионами России, для этого компания подала заявку на участие в конкурсе Министерства энергетики на звание лучшей социальной ориентированной компании 2020 года.