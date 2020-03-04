Москва, 4 марта, 2020, 17:20 — ИА Регнум. Пакет правительственных законопроектов, направленных на приватизацию Сбербанка, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Mos.ru Штаб-квартира Сбербанка в Москве

Речь идет о передачи правительству контрольного пакета акций Сбербанка, которые сегодня принадлежат Центробанку РФ. Ранее мегарегулятор уже заявил о своем намерении продать акции Сбербанка правительству по рыночной цене.

Правительство намерено выкупить долю ЦБ у Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния. Предполагается, что на эти цели будет выделено порядка 2,9 трлн рублей. При этом Центробанк направит обязательное предложение Минфину о выкупе акций Сбербанка на рыночных условиях. Выкупленные акции подлежат отчуждению до 31 декабря 2022 года.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что позиция правительства ЦБ и правительства по стратегии Сбербанка схожа и смена собственника банка никак не повлияет на гарантии государства по вкладам населения.

В свою очередь, как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что эффект сделки для макроэкономики страны потребует дополнительной оценки.