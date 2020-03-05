Киев, 5 марта, 2020, 06:14 — ИА Регнум. По результатам прошедшего в иорданском Аммане саммита представителей православных Церквей, раскольническую церковь Украины можно считать признанной большинством православных церквей по умолчанию. Почему дело обстоит именно так, хотя в Аммане собирались противники вашингтонско-константинопольского эксперимента по переформатированию украинского православия, рассказывает автор ИА REGNUMМарьян Сидорив.

Татьяна Резвых

Святейшая церковь Украины (СЦУ) как проект оказалась победителем в связи с массовой неявкой оппонентов. Слабая явка союзников Московского патриархата на встречу, где было всего лишь 4 предстоятеля — Феофил Иерусалимский, Кирилл Московский, Ростислав Чешский и Ириней Сербский — показывает, что автокефализация Украины произошла тихой сапой, а глобальная локализация (расползание по национальным норам) православия, продекларировавшего когда-то интернациональность, продолжилась.

Впрочем, данный результат еще не показывает, что Москва осталась одна против всего мира, как хотят представить это себе оппоненты РПЦ. А хотя бы и так, ведь на стороне МП, под его «омофором», почти 200 млн верующих. На этом фоне число оппонентов уже не по количеству церквей, но по количеству их прихожан начинает выглядеть гораздо скромнее. Да и с нынешней автокефализованной Украиной дело не так однозначно, и вполне возможно дальнейшее перетягивание каната, имеющее под собой даже исторические основания. Каковы они?

Читайте подробности в статье Марьяна Сидорива «Украинские бонусы для Иерусалима».