Калуга, 4 марта, 2020, 22:57 — ИА Регнум. В Калужской области весной 2020 года площади посевов будут увеличены на 9% за счет вовлечённых в оборот ранее выбывших земель. Об этом 4 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации министра сельского хозяйства региона Леонида Громова на совещание в режиме видеоконференцсвязи с участием глав муниципальных районов.

Admoblkaluga.ru Калужские аграрии намерены увеличить площадь посевов на 9%

В регионе под сев 2020 года требуется 12,8 тысяч тонн семян зерновых культур. Подготовлено 11,6 тысяч тонн. Обеспеченность семенами составляет 90%. По данным Россельхозцентра, только 84% семян отвечают нормативным требованиям. Так, лучшее качество посевного материала отмечено в Жуковском, Козельском, Куйбышевском, Мещовском и Ульяновском районах.

«На 2020 год поставлены задачи наращивания объёмов производства и повышения эффективности аграрной отрасли. Нам необходимо довести производство зерна до 250 тысяч тонн. Для достижения этой цели у нас есть все условия», — считает Леонид Громов.

Аграрный министр обратился с просьбой к главам сельских муниципалитетов, в ходе предстоящих весенне-полевых работ, изыскать резервы по увеличению посевных площадей и в первую очередь яровых зерновых культур, а также картофеля.