Москва, 5 марта, 2020, 03:18 — ИА Регнум. Представление о цифровом алгоритме как о бескорыстном и безличном помощнике любого пользователя Сети можно считать безвозвратно канувшим в лету. На кого же работают цифровые алгоритмы и стоит ли в угоду им приносить в жертву человеческое будущее, рассуждает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Дарья Драй ИА REGNUM Искусственный разум

Что в коммерческих, что в информационных запросах картина складывается схожая: пользователи в большинстве случаев хотят получить информацию быстро. А значит, главным источником становятся первые 10 вариантов поиска, выданные поисковиком. Поэтому попадание в топ-10 поисковых систем ныне практически сразу означает победу. Впрочем, победу за счет чего?

Менее качественный товар, будь то ненадежный предмет или необъективная новость, попавшая в топ-10, представляет угрозу для того, кто вознамерится его употребить. А ведь такие случаи становятся повсеместными, не говоря уже о том, что цифровые системы оказались способны и на худшее, например, воспринимать и транслировать людские предрассудки. Как это происходит и есть ли способ борьбы?

Читайте статью Галины Смирновой «Подлог информации и дискриминация: ИИ способен заменить наш выбор своим».