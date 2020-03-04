Кострома, 4 марта, 2020, 14:39 — ИА Регнум. Первая семья Костромской области подала заявление на получение материнского капитала после рождения первенца. Об этом сообщает сайт костромского управления пенсионного фонда России.

Алексей Яковлев ИА REGNUM

«Первопроходцами» стала семья Алексея и Ольги Курочкиных из Костромы. Первенец, которого счастливые родители назвали Максимом, появился на свет 4 февраля 2020 года. Заявление от молодой мамы специалисты Управления ПФР приняли 3 марта.

Напомним, что с инициативой об изменении и продлении программы материнского капитала выступил Владимир Путин. 26 февраля Совет Федерации одобрил соответствующие изменения в закон. Теперь выплата материнского капитала распространится не только на семьи с двумя детьми, но и на семьи, в которых появился первый ребёнок. Речь идёт как о родившихся детях, так и об усыновленных.

Сумма выплаты на первого ребёнка составит 466 тыс. 617 рублей. При этом, если в семье появится второй ребёнок, то родители получают доплату в 150 тыс. рублей. Таким образом общая сумма выплаты для семей с двумя и более детьми составит 616 тыс. 617 рублей.

Такие нормы вступают в силу с 1 января 2020 года. Для семей, в которых первый ребёнок появился до 2020 года, также предусмотрены новые правила выплат. Так, за рождение или усыновление второго ребёнка такие семьи получат маткапитал в размере 616 тыс. 617 рублей.