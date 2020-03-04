Чебоксары, 4 марта, 2020, 14:34 — ИА Регнум. Ледовая переправа, которая связывала чувашскую Шумерлю с селом Наваты Нижегородской области, демонтируется. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГКЧС Чувашии.

Cap.ru Демонтаж переправы

Автомобильно-пешеходная переправа на Суре действовала с 30 декабря 2019 года. На ней переправлялись из города Шумерля в село Наваты Пильнинского района Нижегородской области. К переезду допускались машины массой до трёх тонн.

В связи с потеплением переправа закрыта.

«Движение прекращено в связи с подъемом уровня воды и опасным уменьшением толщины льда», — говорят спасатели, отметив, что специалисты приступили к демонтажу деревянного колейного настила.

Cap.ru Движение организовано по объездной дороге

Cap.ru Движение через реку прекращено в связи с подъемом уровня воды

В мае на этом участке будет оборудован наплавной понтонный мест. Пока движение организовано по объездной дороге.

Как сообщало ИА REGNUM, в бассейне Чебоксарского водохранилища из-за аномально тёплой погоды началось раннее весеннее половодье — на три недели раньше среднемноголетних сроков.