На Суре в Чувашии демонтируется ледовая переправа
Чебоксары, 4 марта, 2020, 14:34 — ИА Регнум. Ледовая переправа, которая связывала чувашскую Шумерлю с селом Наваты Нижегородской области, демонтируется. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГКЧС Чувашии.
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Демонтаж переправы
Автомобильно-пешеходная переправа на Суре действовала с 30 декабря 2019 года. На ней переправлялись из города Шумерля в село Наваты Пильнинского района Нижегородской области. К переезду допускались машины массой до трёх тонн.
В связи с потеплением переправа закрыта.
«Движение прекращено в связи с подъемом уровня воды и опасным уменьшением толщины льда», — говорят спасатели, отметив, что специалисты приступили к демонтажу деревянного колейного настила.
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Движение организовано по объездной дороге
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Движение через реку прекращено в связи с подъемом уровня воды
В мае на этом участке будет оборудован наплавной понтонный мест. Пока движение организовано по объездной дороге.
Как сообщало ИА REGNUM, в бассейне Чебоксарского водохранилища из-за аномально тёплой погоды началось раннее весеннее половодье — на три недели раньше среднемноголетних сроков.