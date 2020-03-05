Хараре, 5 марта, 2020, 03:23 — ИА Регнум. Готовность правительства Зимбабве поддержать предложенные Россией планы строительства нового трансафриканского трубопровода показывает не только успехи российской экономикополитической дипломатии, но и тот стиль, на котором они основаны. В чем преимущество дипломатии, демонстрируемой Россией в Африке, перед ее конкурентами, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Шпунт.

Kremlin.ru Эммерсон Мнангагва

ЕС, Китай и США — каждый из этих игроков видит свои преимущества в распространении влияния на африканский континент по-своему. Для европейцев кажется важным использовать исторически сложившееся постколониальное влияние, США предполагают выборочно залить деньгами, устроив «кастинг попрошаек», а китайские товарищи довольно прямолинейно предлагают индустриализацию с отказом от претензий на преимущество, остающееся у самого Китая.

В этом смысле русский стиль, показанный в ходе зимбабвийской трубопроводной эпопеи, — это мастерство использования местных потребностей и противоречий. Действительно, казалось бы, какие могут быть еще трубопроводы, когда команда особо приближенных к правительству предпринимателей владеет собственным трубопроводом практически монопольно? Но здесь-то и оказалась зарыта гиена. Именно эту монополизацию и пытались использовать в своих целях оппозиционеры для решительной атаки на правительство зимбабвийского лидера Эммерсоны Мнангагвы. Но теперь, кроме экономических преференций для Зимбабве и соседей, новый трубопровод выбьет почву из-под ног уже приготовившихся к прыжку оппозиционеров. Красиво, правда?

Читайте подробности в статье Александра Шпунта «"Золотые акции» России в Африке. Зимбабве: триггер коррупционных потоков».