Ватикан, 5 марта, 2020, 01:52 — ИА Регнум. Случаи преследования людей по религиозным мотивам распространяются по всему миру, обращает внимание посол США по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэм Браунбэк. Мотивы высказывания дипломата приводит редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский в обзоре католической прессы.

U.S. Department of State Сэм Браунбек

Приведя в качестве примера насилие против христиан в Нигерии и подавление религиозных практик в КНР, Браунбэк указывает, что в будущем угнетение сменит свой характер: если в прошлом верующих просто сажали в тюрьму, то в будущем их будут исключать из общества. Браунбэк в своих заключениях опирается на создание в Китае системы «социального кредита», которая использовалась для отслеживания религиозных меньшинств и наказания их.

«И это касается не только вас лично. Это затронет ваших друзей, они получат тот же низкий социальный кредитный балл, что и вы. Это те системы, которые моделируются, разрабатываются и производятся сегодня в Китае», — заявил посол, подчеркнув, что Китай является «лучшим в мире» по религиозным преследованиям и слежке за религиозными группами и ведет «войну с верой».

О других темах, обсуждаемых мировой католической прессой, читайте в статье Станислава Стремидловского «Коронавирус нанес удар по шиитам Ирана и суннитам Саудовской Аравии».