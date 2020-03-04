Ярославль, 4 марта, 2020, 14:17 — ИА Регнум. В Ярославле разрушается выполненная пластиком разметка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Разметка в Ярославле тает

В 2019 году мэрия Ярославля увеличила почти в три раза сумму контракта на нанесение дорожной разметки. На это было потрачено 40 млн рублей. Подорожание объяснялось тем, что на основных магистралях и улицах центра линии наносились не краской, а пластиком, который будет служить дольше. Но он оказался немногим долговечнее краски. В одних местах линии еще держатся, в других стерлись совсем, где-то еле заметны. Проблемы есть на Красной площади, улице Первомайской, части проспекта Фрунзе.

«На многих пешеходных переходах разметка стерта, на въезде в город стерта. В прошлом году разметку нанесли очень поздно. Если раньше наносили перед майскими праздниками, и она стиралась к осени, то теперь нанесли осенью, а стерлась она весной», — сказал корреспонденту ИА REGNUM координатор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Темур Абдуллаев объясняет это не качеством работ по нанесению разметки, а качеством уборки города.

«Город убирался плохо, на улицах был песок, который, попадая под колеса машин, стирал пластик. В некоторых местах движение стало небезопасно. Например, на перекрестке Нефтяников и Московского если ехать по тому, что знаешь, попадешь в аварию, так как те, кто не знает разметки, едет совсем по-другому», — сказал Темур Абдуллаев.

По условиям контракта гарантия на пластиковую разметку составляет один год, на краску — полгода. Фактически разметка наносилась в августе-сентябре. Как полагает Абдуллаев, мэрия должна потребовать исполнения гарантийных обязательств. Но восстанавливать разметку нужно не раньше, чем установится сухая погода.

Красная площадь

«В прошлом году мы общались с подрядчиком, он говорил, что логичнее было бы заключить контракт не на нанесение разметки, а на ее содержание и сделать его долгосрочным. Тогда работа шла бы не в авральном порядке. Во главе угла должна стоять безопасность движения, а не экономия», — полагает Абдуллаев.

В «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что пока не проверяли состояние разметки, но намерены это сделать.

«При наступлении устойчивых тёплых температур сотрудниками Агентства будут осуществлены выездные проверки всех автомобильных дорог, на которых проводились работы и не истекли гарантийные обязательства подрядчиков. По результатам таких выездов, при выявлении гарантийных случаев, с подрядчиками будет проводиться соответствующая работа в рамках закона. Указанное касается не только разметки, но и других видов работ», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля.

Пока что мэрия Ярославля не объявляло новых закупок на нанесение дорожной разметки в 2020 году. На отсутствие разметки в 2019 году обращала внимание и инспекция ОНФ.