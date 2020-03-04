Подорожавшая в три раза дорожная разметка в Ярославле не пережила зиму
Ярославль, 4 марта, 2020, 14:17 — ИА Регнум. В Ярославле разрушается выполненная пластиком разметка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В 2019 году мэрия Ярославля увеличила почти в три раза сумму контракта на нанесение дорожной разметки. На это было потрачено 40 млн рублей. Подорожание объяснялось тем, что на основных магистралях и улицах центра линии наносились не краской, а пластиком, который будет служить дольше. Но он оказался немногим долговечнее краски. В одних местах линии еще держатся, в других стерлись совсем, где-то еле заметны. Проблемы есть на Красной площади, улице Первомайской, части проспекта Фрунзе.
Темур Абдуллаев объясняет это не качеством работ по нанесению разметки, а качеством уборки города.
По условиям контракта гарантия на пластиковую разметку составляет один год, на краску — полгода. Фактически разметка наносилась в августе-сентябре. Как полагает Абдуллаев, мэрия должна потребовать исполнения гарантийных обязательств. Но восстанавливать разметку нужно не раньше, чем установится сухая погода.
В «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что пока не проверяли состояние разметки, но намерены это сделать.
Пока что мэрия Ярославля не объявляло новых закупок на нанесение дорожной разметки в 2020 году. На отсутствие разметки в 2019 году обращала внимание и инспекция ОНФ.