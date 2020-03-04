Ярославль, 4 марта, 2020, 14:17 — ИА Регнум. Фотографии поля на стадионе «Шинник» в Ярославле опубликовала пресс-служба екатеринбургского «Урала» 4 марта на странице в Twitter.

Фото ФК «Урал» Состояние газона на футбольном поле стадиона «Шинник»

На фото видно, что на некоторых участках поля отсутствует газон. Вместо травы на них песок, на котором остаются следы.

https://twitter.com/FCURAL/status/1235127093786271744

Напомним, матч ¼ финала Кубка России между «Шинником» и «Уралом» состоится 4 марта.