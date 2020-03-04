Пермь, 4 марта, 2020, 14:03 — ИА Регнум. В Пермском Театре-Театре пройдут гастроли Театра современной хореографии «Провинциальные танцы», об этом 4 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глеб Махнев

Коллектив из Екатеринбурга представит на суд пермскому зрителю спектакль «Имаго-Ловушка», получивший премию «Золотая маска» в категории «Лучший спектакль/Современный танец».

«Провинциальные танцы» давно перестали быть провинциальными. Спектакли театра современного танца из Екатеринбурга, шестикратного лауреата «Золотой Маски», собирают полные залы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России и мира», — подчеркнули в пресс-службе Театра-Театра.

Спектакль был создан на основе произведений великих баснописцев — Эзопа, Лафонтена и Крылова. Речь идет о «Стрекозе и муравье» («Муравей и майский жук», «Муравей и цикада»).

Однако постановщик и хореограф Татьяна Баганова наполнила свое творение куда более сложной идеей, демонстрирующей вечную историю отношений между мужчиной и женщиной, человеком и социумом, душой и телом.

Показ спектакля «Имаго-ловушка» на большой сцене пермского Театра-Театра состоится 10 и 11 марта в 19:00 по местному времени.