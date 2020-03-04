Санкт-Петербург, 4 марта, 2020, 12:12 — ИА Регнум. Кандидатуру хирурга Олега Эргашева согласовали на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга по социальным вопросам и здравоохранению. Его кандидатуру 4 марта поддержало большинство депутатов Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Кандидатуру представил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он пояснил, что Эргашев будет отвечать за сферу социальной и демографической политики, социальной защиты и здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, курировать комитеты по здравоохранению, по социальной политике, управления ветеринарии и социального питания.

Беглов особо подчеркнул, что Эргашев «многие годы служил в вооруженных силах РФ, на руководящих должностях в Западном военном округе», а также сочетал медицинскую практику с преподаванием в вузах. В последние годы профессор Эргашев был главным хирургом Ленинградской области.

«Я не сомневаюсь, что он станет нашим соратником. <…> Уверен, что большой профессиональный и жизненный опыт поможет ему успешно решать стоящие перед нашим городом задачи», — сказал Беглов.

Большинство депутатов поддержали кандидатуру Олега Эргашева. Он заменит в Смольном Анну Митянину, которая стала детским омбудсменом Петербурга.