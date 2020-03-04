Берлин, 4 марта, 2020, 12:10 — ИА Регнум. Отечественные кинокомпании поделились первыми результатами своей работы на международном Берлинском кинофестивале и рынке EFM: российский контент покажут зрителям более чем 35 стран, пять отечественных проектов будут создаваться в копродукции с иностранными партнерами, а фильмы, представленные в различных кинопрограммах фестиваля, не остались без внимания представителей кинобизнеса и киноискусства.

«Роскино» «Роскино»

Глава «Роскино» Евгения Маркова поделилась ощущением роста доверия к нашей стране в сегменте кино и отметила беспрецедентную представленность российского контента на юбилейном Берлинале: наши проекты были включены практически во все программы и конкурсы фестиваля. Отечественные экспортеры работали на объединенных стендах на двух ключевых площадках кинорынка, что привело к множеству сделок и договоренностей. Кроме того, наблюдается небывалый всплеск интереса к российскому кино в иностранных СМИ.

Фильм «ДАУ. Наташа», представленный в основном конкурсе, получил «Серебряного медведя» за операторскую работу. В конкурсе короткометражного кино с успехом прошла мировая премьера мультфильма «Мой галактический двойник Галактион» Саши Свирского. В новую конкурсную секцию Encounters был включен проект «Гунда» Виктора Косаковского. Юмористический сериал «Пешки» от компании «Метрафильмс» Артема Васильева был представлен на питчинге копродукции.

Параллельно с кинопоказами кипела работа на рынке EFM. В итоге «Холоп» Клима Шипенко посмотрят в Китае: компания Централ Партнершип продала права на показ крупнейшей китайской платформе iQiyi. Фильм «Лёд 2» после зрителей Филиппин, Японии, Бразилии, Испании и Китая увидят жители США, Канады и Израиля. Russian World Vision продала права на фильм «Домовой» в Японию. Анимационная студия Wizart достигла соглашения о дистрибуции фильма «Урфин Джюс возвращается» производства студии Мельница в Великобритании, Болгарии, Южной Кореи и ряда стран Латинской Америки.

Всего на объединенных стендах Created in Moscow x Roskino, организованных Московским экспортным центром при поддержке Правительства Москвы и «Роскино» при поддержке Министерства культуры России, было представлено более 50 проектов от 25 крупнейших отечественных производителей и дистрибьюторов контента.