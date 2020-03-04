Вашингтон, 4 марта, 2020, 11:59 — ИА Регнум. Претендент на пост американского президента Берни Сандерс не работал до 40 лет, заявила Хиллари Клинтон в документальном фильме «Хиллари», сообщает CNBC.

Цитата со страницы CNBC в Twitter Резюме Берни Сандерса

Представитель кампании Сандерса не спешил ответить на просьбу прокомментировать его историю работы, однако CNBC получил копию резюме политика из библиотеки специальных коллекций Джека и Ширли Сильвер, расположенной в Университете Вермонта.

Согласно документу, первые 12 лет после окончания университета, с 1964 по 1976 год, Сандерс работал внештатным писателем, плотником, советником по делам молодежи и государственным служащим. В 1981 году он был избран мэром города Берлингтон в штате Вермонт.

Более того, Сандерс говорит в резюме, что он был первым «социалистом», получившим 15% голосов в губернаторской гонке в Вермонте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сандерс обещал добиться своего выдвижения от Демпартии и нанести поражение Дональду Трампу на выборах главы государства.